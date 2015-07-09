新兴经济体中巴西问题扩散风险最严重

路透里约热内卢7月8日 - 评级机构惠誉周三称，巴西问题向全球金融市场扩散的风险高于其他新兴经济体，远远超过俄罗斯和中国。这是即将公布的欧洲固定收益投资者调查中的重要内容。

这些投资者管理约7.8万亿欧元资产，他们在考虑经济不均衡、政治风险以及美国升息因素后，在五个主要新兴市场国家中选出两个问题蔓延风险最严重的国家。这五个国家中还包括土耳其和印度。

76%的受访者选择了巴西，38%选择了俄罗斯，36%选了中国。分别有30%和7%的受访者选择了土耳其和印度。

不过投资者没有详述其选择的原因，惠誉分析师Shelly Shetty和Monica Insoll提到，在巴西经济面临严重阻力时，外国投资者大量投资巴西债券。

有鉴于预期的经济衰退以及不断上升的通胀和预算赤字，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)恐怕很难达成她的财政预算节省目标，而且该国极具诱惑力的投资级主权评级也有不保风险。

国有油企巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)腐败丑闻引发的政治危机愈演愈烈，同样也削弱了罗塞夫的影响力，并引发对其在国会通过撙节措施能力的置疑。

分析师称，在国内外利率水平都在升高之际，对美元计债券的强烈依赖令巴西企业进一步受困。

除此之外，投资者近期加大了对巴西公司债的曝险力度，这就解释了他们为什么会对这一拉美最大经济体的未来如此忐忑。

“各类投资者向惠誉询问巴西和拉美风险的情况绝对在呈直线上升，”Insoll在接受电话采访时表示。

“作为一个新兴市场，巴西备受青睐，因此投资者在试图量化他们的风险方面格外小心。”

惠誉调查结果将于本月稍晚公布。