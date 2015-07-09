CNBC：罕见出手机会已现 现在就可买买买！

就在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)隔夜戏剧性地中断三小时交易过程中，美国CNBC知名主持人吉姆·克莱默(Jim Cramer)很清楚，投资者得心情不会很好。

克莱默在其节目MadMoney里表示，在NYSE集团总裁Tom Farley将周三(7月8日)描述为“糟糕一日”后，他的“感觉也不太舒服”。

但他指出，若非交易暂停，投资者可能还会看到近期类似的问题重新冲击市场，欧洲很难制造出正面的消息，希腊问题也并非很快能解决。此外，中国股市大跌也令全球市场受挫。

克莱默问道：“你知道，全球市场总有牛市，所以很抱歉，在惨淡的一天过后，我还是会想那些积极的信号，但你是否注意到哪些关键议题没有涉及？”

其中之一是美联储的会议纪要。

仅在两周前，困扰市场最大的问题是美联储何时加息。但当美联储真的打算收紧政策时，中国股市大挫，油价暴跌，铁矿石价格一周内滑落16%。

更为重要的是，如果美联储的确打算加息，可能会造成美元大涨，美国的出口商将因此遭遇重创。

所以克莱默表示，如果美联储延后加息，新的股市买盘会介入，那些股息率高的股票将被进一步推高。毕竟如果利率没有提升，那么资金将继续寻求高收益的领域。

克莱默认为，这是人们为何在周二寻找买入债券等价证券的理由，例如房地产投资信托基金(Real Estate Investment Trusts)，基础设施、大消费类概念股票等。“受制于加息预期，这些股票类别数月来一直承压，不过一旦加息预期减轻，则股价会轻易再次上扬。”

与此同时，衡量欧元/美元强度的FXE指数基金也走高，这代表着美元再次未能上涨。

而随着欧元企稳，美联储加息预期降温，低利率黄金和美国经济的持续成长，克莱默认为美国股市又将迎来多头的完美风暴。

Mad Money节目当家主持人建议投资者利用市场回调的机会在自身偏好的价格水平买入优质公司。

因此现在是买入美股的时候，尤其是在克莱默不看好下半年美联储加息前景的前提下。