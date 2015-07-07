公投Say No欧元仍屹立不倒 小心欧银狠心切断希腊“银根”

希腊公投结果揭晓，反对国际救助条款的票数占压倒性优势，这也让市场对于希腊退欧的预期大幅升温。周一(7月6日)欧市盘初，欧洲各主要股指纷纷大幅低开。同时，欧元继续展现出令人意外的韧性。欧元/美元日内一度跌至1.0973，但随后震荡回升至1.1080附近。日内欧洲央行将就希腊问题举行会议，一旦央行决定切断对于希腊银行业的紧急流动性援助，或将引发市场更大的波动。

希腊公投结果引市场震动 欧股大幅低开欧元继续坚挺

希腊公投上周日如期进行，投票结果显示，反对国际救助条款的票数占压倒性优势。这也暗示，希腊退出欧元区的风险正在直线上升。

公投结果显示，反对接受国际债权人援助条款的票数占到60%以上，仅有38.7%的选民支持，这也和之前的民调显示大相径庭。之前，根据外媒的民调显示，希腊公投的投票结果应相当接近。

在结果公布之后，德国总理默克尔表示希腊人民的选择应该被尊重，她同时和法国总统奥朗德共同呼吁在本周二举行欧元区峰会来进一步探讨目前希腊的局势。

金融市场对此的反应不一。日内欧市盘初，欧洲各主要股指纷纷大幅低开。法国CAC40指数周一开盘下跌2%，英国富时100指数周一开盘下跌1.1%，德国DAX指数周一开盘下跌2%。现货黄金一度受到提振升至1174.50，但随后缓慢回落至1165水平附近，暗示市场的避险情绪并未显著上升。

Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy表示，金融市场的反应可能比一周前、即6月29日更激烈，当时欧元区股市跌幅一度达到4%，美国股市则下挫2%。

太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席执行官Mohamed El-Erian警告称，投资者可能将面临一场全球股市大跌。

目前担任德国安联(Allianz Group)首席经济顾问的El-Erian说：“没错，你会看到一轮股市下挫，至于下跌的程度和持续时间，则取决于欧洲央行是否会介入，拿出新的抵制危机蔓延的措施。”

股市面临危机，欧元则继续展现出令人吃惊韧性。欧元/美元亚市盘初再度上演跳空低开，汇价一度下探1.0973。不过，随后汇价震荡回升，欧市盘初最高触及1.1094，刷新日内高位，将日内的大部分跌幅尽数收复。

对于欧元表现出的“抗跌性”，各大投行认为这是由多种因素造成的。花旗集团(Citi Group)表示，“最为可信的一项因素是欧元区股市套期保值对冲型卖家的行为以及基于风险厌恶情绪的仓位削减。”

该行还指出，“第二个原因可能是之前市场仍是欧元空头占多数。而当不确定性事件来袭时，投资者的第一反应是抛掉手上所有的头寸。”

野村证券(Nomura)则称，“如果欧元/美元和欧元/英镑后市守住区间的话，我们也不会感到意外。比如，欧元上周低点1.0950能对欧元构成支撑的话，也很正常。”

展望本周走势，FXStreet首席分析师Valeria Bednarik预计，本周欧元/美元走势将继续受市场风险情绪的主导，目前汇价下方关键支撑位于上周低点1.0954，若跌破则将触发更多止损盘，届时可能进一步跌向1.0820，该水位为4月份低点。

ActionForex外汇分析师亦认为上周低位是关键支撑，“上周欧元/美元一度跌至1.0955低点，但之后自该水位反弹。整体来看，目前汇价仍陷于整理交投格局。盘中对欧元/美元的偏好初步仍持中性，目前依旧认为汇价自1.0461开始的修正反弹已经于1.1466筑顶结束。接下来可能展开新一轮跌势，若跌破1.0954，则目标指向1.0818。”

他预计，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其观点依旧维持看跌，且目前依旧支持汇价延伸下行趋势。

财长辞职能否扭转谈判大局？欧洲央行会议将是关键！

在希腊公投结果最终为“No”之后，希腊财政部长瓦鲁法基斯宣布辞职，他希望借此能够减少希腊和债权人谈判的“阻力”。

瓦鲁法基斯说：“公投结果出来之后，我就意识到，欧元区成员和各种各样的‘伙伴’在一定程度上希望我‘缺席’谈判，而总理认为这个主意对达成协议更有帮助。有鉴于此，我决定离开财政部。”

外汇基金管理公司Millennium Global的联合投资组合主管Richard Benson表示，“瓦鲁法基斯的辞职暗示谈判将变得缓和，接下来要取决于德国总理默克尔如何出招。”

默克尔将于今日稍晚与法国总统奥朗德会晤，以期在周二布鲁塞尔欧元区领导人紧急峰会之前达成一致反应。德国国内对默克尔施加越来越大的压力，希望其任由希腊退出欧元区。

在希腊宣布资本管制和举行公投之后，德国公众舆论迅速转为反对向希腊提供任何进一步的援助，副总理加布利尔周日称，齐普拉斯已推倒最后与欧元区达成妥协的桥梁。

Benson指出，希腊危机带来的不确定性导致欧洲经济前景可能恶化，这可能对欧元区利率产生更多下行压力。

不过，市场并未一致认定，希腊将离开欧元区大家庭，这也可能是日内金融市场并未发生剧烈震荡的原因所在。

“希腊不会演变成个大问题，”SMBC日兴驻东京的资深市场经济学家嵨津洋树称，“不会像2008年雷曼兄弟破产事件。长期而言，其对金融市场将没有影响。”

“我们需要认真对待欧洲领导人说的公投‘否决’结果并不意味着谈判已死，”瑞穗银行驻东京的首席市场经济学家唐鎌大輔称。

唐鎌大輔指出，“欧元跌得可能并没有我们之前想象的那么多，所以我们现在只想观察和等待。”

渣打驻新加坡的外汇研究全球主管Callum Henderson称，“市场反应至今一直非常平淡，多数人都在场外等着看欧洲有关部门将如何作出回应。”

周一欧洲央行将就希腊问题举行的会议将是极为重要的一环。该会议上，欧洲央行管委会将讨论对希腊的紧急流动性援助(ELA)项目的生命周期问题，而ELA目前为希腊的金融系统提供了关键的融资。

之前，包括巴克莱、法兴银行在内的投行均指出，一旦欧洲央行切断对于希腊央行的ELA，这将意味着希腊退欧的信号升空。

高盛股票分析师Pawel Dziedzic在研究报告中说，希腊银行剩余的现金缓冲规模已经很低，如果没有欧洲央行额外的流动性，可能需要对支取存款施加更多限制。

巴克莱在一份分析报告中指出，如果欧洲央行对希腊的ELA项目枯竭，那么希腊退欧将只是时间问题。

该行指出，7月20日希腊欠欧洲央行42亿欧元债务将到期，如果希腊违约，而央行一旦选择切断ELA，恐将引发市场更深的担忧。不过，欧洲央行并不愿参与政治问题，只要希腊仍在欧元区，欧洲央行就不大可能完全切断对希腊的ELA。

除了希腊局势之外，北京时间晚间22:00，美联储(FED)将公布6月就业市场状况指数，预期2，前值1.3。若这一数据有所回升，美元指数或将得到支撑。