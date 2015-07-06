投NO的结果如何影响汇市及4种可能性

巴克莱资本(Barclays Capital)周一(7月6日)撰文就希腊公投“NO”的结果如何影响外汇市场进行分析。内容如下：希腊局势本周再度支配外汇市场。最终的结果显示，公投以“反对”方获胜告终。

外汇期权显示，欧元风险升势剧增。1月期欧元隐含波动率上周五的收盘水平和2011年10月时任希腊总理帕潘德里欧号召但最后又取消就撙节措施举行公投时的同等水平。帕潘德里欧当年晚些时候也宣布辞职。

“反对”的结果可能导致希腊退出欧元区，这对于欧元来说是个短线极度不利因素，因为市场对该货币联盟的稳定性将产生质疑。此外，欧洲央行的应激行为将不时地对欧元的下跌造成影响。其中，可能就包括一个前期政府债购买，以压低欧元区借贷成本。

一旦希腊退出欧元区，市场参与者将对其他欧元区二线国家的隐含波动率进行投机。这些国家中反对撙节的政党的支持率会显著上升。这些国家中西班牙的风险最为显著。目前，事件的细节方面对问题的解决毫无帮助，不确定性将令市场的波动率进一步上升。

在这一市场环境下，我们认为美元和日元将从中获益。包括商品货币在内的高BETA系数货币将承压。因此，本行仍持有欧元/美元空头和欧元/日元空头现货头寸。

德意志银行(Deutsche Bank)周一(7月6日)撰文就希腊公投结果“反对”之后，未来事件走向的4种可能性进行分析。内容如下：

1.债权方大幅让步

最不可能出现的情况就是：债权方向希腊提供一个态度大幅软化的方案。

2.违约但留在欧元区

另一种不太可能出现的情况是：希腊债务违约。但因为债权方对希腊银行业进行直接债务重组，从而令其留在欧元区。希腊只使用其国内资源来满足该国财政需求。

3.新协议

第三种情况是：银行业关闭导致经济及政治成本上升，希腊左翼政府因此下台。一个新执政联盟和债权方达成新的协议。

4.希腊退出欧元区

从我们的角度来看，希腊退欧和第三种情况是最有可能的，而且两种情况发生的概率相当。我们认为投票结果是NO，导致了希腊退欧概率的上升。但即便如此，前三种情况发生概率的总和也超过了退欧的概率。

解读：

从德意志银行的分析来看，该行认为希腊退欧的概率仍不超过50%。但如果真是这一结果，则对欧元/美元短期必然是致命性的影响，因市场对该货币的稳固性将产生极大怀疑。但从长期来看，剔除“有毒成员”后，欧元区长期潜在的向好趋势，或对欧元构成支撑。

该行认为达成新协议的概率和退欧概率相当。要出现这种情况，首先要当前希腊政府下台。但NO的结果表明当前希腊政府仍得到多数支持，恐怕难度较大。如若是这种情况，则欧元/美元至少会企稳。

对于前两种不太可能出现的情况，最终的结果会是欧元/美元走高。但的确就如德意志银行所说的那样概率较低。