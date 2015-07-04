希腊山雨欲来风满楼 澳纽原油受波及成首批牺牲品

本周末即将举行的希腊公投结果将会在近期内引发全球金融市场巨大波动，最终结果难以预料，同时接下来的后续走势也存在诸多不确定因素。希腊问题影响了全球金融市场，一些已经承压的市场周五出现大幅下跌的现象。周五澳元重挫超百点，多方面利空打压推动澳元大幅走低，近期形势对澳元、纽元等商品货币非常不利。原油价格逼近4月低点，突破了维持近两个月通道底部，近期继续下行的风险加大。

美国本周五(7月3日)独立日长周末大部分市场全天休市，周五部分期货市场休市白天提前收盘。但这个长周末必定让投资者不能安心休息，持有欧元的市场人士尤其会彻夜难眠。希腊将会在周日举行全民公投决定是否接受欧盟债权人改革换贷款的协议，投票结果将会左右希腊今后政治经济形势。

目前民调以及抽样结果仍然显示希腊民众还没有出现一边倒的局面，同时这些民调以及抽样调查的结果存在很大误差，希腊公投结果如果是同意占多数，那么退欧可能就会减小，欧洲债权人的贷款将会解决燃眉之急，同时改革力度也会加大。但假如希腊公投最后结果是不接受协议，那么欧洲央行一旦削减紧急流动性援助(ELA)，希腊银行业就将面临严重问题，届时希腊可能退出欧元区的几率就会增加，欧元将会面临巨大压力。

美国休市使市场焦点转向希腊，但周五波动最大的货币却是商品类货币澳元和纽元。近期澳洲联储以及新西兰联储降息倾向提高，同时市场上大宗交易品价格近期大幅下跌，使澳元、纽元等商品货币受到巨大影响。澳元/美元周五暴跌超过100点，纽元/美元也下跌了近40点。

原油市场出现重要波动，油价跌破56美元/桶，跌破自4月中旬以来油价稳定通道底部，近期原油价格利空因素不断，此前尽管存在国际市场严重供过于求的影响，原油价格仍然受到需求上升预期以及美国钻井数下降等因素影响维持在区间内交投超过两个月，而本周希腊问题对原油价格产生巨大压力，同时周三EIA美国原油库存意外回升，周四美国油服贝克休斯数据又显示，美国活跃原油钻井数在半年多连续下降之后本周首次回升。一连串的打击使原油价格大幅下跌。美国NYMEX原油目前维持在55.65美元/桶附近，布伦特原油也在近两月之后首次接近60美元水平。

非农后美元惨淡 希腊风险和独立日长周末打压投资者建仓意愿

周五欧市盘中，美元兑一篮子货币下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在希腊周日就救助条款举行公投前，大部分投资者继续离场观望。

美国市场周五逢独立日假期休市，交投料将清淡。在希腊周日对国际援助协议公投之前，市场亦弥漫谨慎情绪。这场公投可能最后决定希腊是否会留在欧元区。

“在市场交投淡静及希腊公投在即之时，没有多少人愿意在周末前大举建仓。美国非农就业报告使美元泄了气，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅，建筑业和政府部门就业岗位持平，矿业就业岗位减少。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。

投资者一直寄望，就业市场若稳步改善，会强化对美联储最早今年9月升息的预期，但就业报告并未如许多人预期那样强劲。尽管这份报告没提供什么值得美元多头感到高兴的内容，但也没有糟糕到促使他们改变对美联储今年稍后收紧政策的预期。

总而言之,主要货币都在区间交投，欧元受到希腊支持救助条款者取得优势的民调结果支撑。

“对欧元而言，如果周末公投结果是‘赞成’(救助条款)，可能导致欧元反弹，但我们仍会逢高抛出， ”法国兴业银行的Tan表示。

国际货币基金组织(IMF)周四警告，希腊在未来三年还需要500亿欧元，包括从欧洲伙伴那里获得360亿欧元，以避免破产；该国还需获得大规模的债务减免。

分析师指出，若公投结果为支持债务协议，之后的谈判料将十分棘手，将使欧元涨势受限。

“虽然支持债务协议的公投结果将有利于全球风险意愿，因为这降低了希腊脱欧的金融效应蔓延机率，但我们预期欧元的特殊风险仍将存在，”ING在报告中指出。

公投结果难以预测 希腊后续情况扑朔迷离

德意志银行(Deutsche Bank)周五表示，周日希腊公投两种意见似乎势均力敌,但无论结果如何不太可能立即解决危机。

该行指出，“如果希腊公投结果是“YES”可能有助于与债权人更快速的达成协议，但不是没有风险。”

该行并指出，“如果希腊公投结果是“NO”将开启更为广泛的可能性，协议内容可能需要做更改，而这会导致希腊和债权人之间的信任的重建。”

德意志银行称，“希腊经济面临持续强劲的压力以及希腊政府当前现金头寸匮乏仍将是未来发展的重要催化剂,无论本周末的公投结果如何。”

德国议员周五表示，未来希腊的任何援助计划都面临来自德国议会下院的阻碍，即使希腊人民忽略希腊政府的建议、在周日的公投中支持债权人提议。

德国议员表示，自希腊总理齐普拉斯上台并对欧洲采取对抗立场以来，德国总理默克尔的阵营内部情绪不断恶化。

他们同时指出，“齐普拉斯或者其继任者甚至都将很难让联邦议院下院授权默克尔开始第三轮希腊援助谈判。”

中国经济放缓导致商品货币受创 澳纽双双贬值

周五(7月3日)澳元/美元大幅下滑，日内重挫超百点，日内公布的零售数据欠佳，且中国PMI创5个月来新低，令汇价承压甚重。澳洲统计局公布的数据显示，澳大利亚5月季调后零售销售月率上升0.3%，虽高于前值的0.0%，但不及预期的上升0.5%。市场这一次又高估了澳大利亚的数据表现。由于零售销售数据令人失望，澳元兑美元今天触及三个月低位0.7566。若跌破0.7534，澳元将下探2009年中所及区间。

国内经济疲弱已迫使澳洲央行今年将现金利率下调50个基点，至2%的纪录低位。形成鲜明对比的是，如果美国经济数据显示通胀上升，那么美联储(FED)仍有望今年稍晚升息。另外此前公布的中国6月汇丰服务业采购经理人指数(PMI)从上月的53.5降至51.8，为5个月来最低。6月服务业新业务和经营预期指数均降至近一年低点。

彭博策略师Sejul Gokal日内在最新的一份技术分析中指出，澳元/美元跌势有进一步扩大迹象，汇价正指向澳洲联储主席史蒂文斯的目标0.7500水平。该分析师称，“澳元的偏空趋势伴随着破位下跌，汇价跌破布林带下轨，袋口有扩大的迹象，汇价或将在0.7500附近获得支撑。”

多重利空使原油承受巨大压力 原油突破两个月通道底部

原油价格周五突破了两个月以来的通道区间，接近4月低点位置支撑，市场受希腊不利情绪影响下行压力巨大。近期不利因素使原油价格受到巨大压力。

美国油服贝克休斯(Baker Hughes)周四公布了美国活跃原油钻井数据，原油钻井数结束了连续29周的下降，出现6个多月以来首次上升。美国活跃石油钻井数本周上升12口至640口，本周钻井平台总数上升3口至862口，天然气钻井平台数量减少9口至219口。

美国能源信息署(EIA)周二公布月度数据称，美国4月原油日产量增加9000桶至970.1万桶，为1971年5月以来最高。有分析人士指出，产量较前月增幅温和，可能意味着稳产期很快到来，对美国原油价格构成打压。EIA预计，原油产量将从6月开始按月下滑。根据周二公布的数据，由于美国原油产量增加，同时监管层限制原油而非油品出口，4月整体油品出口达到287.3万桶/日，创同期纪录高位。

周三调查显示，石油输出国组织（OPEC）的6月原油产量升至三年高位，因伊拉克和沙特石油产量创纪录或接近纪录水平，进一步强调了OPEC主要产油国为保护市场份额不遗余力。尽管利比亚和尼日利亚局势对供应带来不良影响，OPEC产量仍旧高于其日产3000万桶的目标。调查显示，根据航运数据及石油公司、OPEC及咨询行业消息人士信息，OPEC的6月供应量增至每日3,160万桶，5月修正为每日3,130万桶。

希腊债务危机继续使欧元承压，间接提振美元，使以美元计价的原油等大宗交易品价格受到影响，同时希腊危机使市场担忧欧洲经济以及原油需求将会受到影响。