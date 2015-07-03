希腊融资需求增加 实施改革迫在眉睫

根据国际货币基金组织(IMF)周四(7月2日)发布的一份分析报告指出，希腊当前的债务格局是“不可持续的”，若希腊希望从当前的困境中走出，那么该国需要认真对待改革。

作为希腊主要机构债权人，IMF呼吁希腊遵守严格的改革方案，但希腊左翼政府表示拒绝，为此希腊未能在还款大限6月30日向IMF偿还约15.5亿欧元的债务。该机构警告称，希腊若不进行足够的改革，强劲增长不够强劲，那么该国将可能需要债务减记才能维持下去。

报告中指出，当前希腊局势非常糟糕，该国政府在2015年10月到2018年12月之间将需要约519亿欧元的资金。希腊的经济状况已经恶化:IMF去年预计，希腊的债务将从2013年经济产出的175%下降到2020年的128%。现在IMF认为希腊的债务在2020年将占其GDP的150%。

另外，IMF指出，即使希腊在欧洲参与率最高，有最低的失业率和平均生产力，该国经济仍将每年增长不到1%。IMF预估希腊2015年GDP零成长，2016年和2017年各增2%、3%。

分析师强调希腊改革的必要性迫在眉睫。

IMF表示：“为确保债务的可持续性，希腊的政策需要重回正轨，至少，欧洲现有贷款的期限需要显著延长，而欧洲为满足希腊未来几年融资需求新的融资将需要提供类似的优惠条款。”

IMF还指出，即便到2018年希腊能以优惠条款获得融资，预计2020和2022年希腊的债务/GDP之比将分别为150%和140%；即便欧盟贷款的宽限期和年期延长一倍，2015-45年间希腊融资总需求平均将为GDP的10%；预计希腊在未来几年通过私有化将筹集仅5亿欧元的资金，较上一次的评估产生90亿欧元资金缺口。

IMF补充道：“但是，如果当前正在考虑的改革方案进一步削弱，基本盈余目标进一步降低甚至结构性改革进一步弱化，那么将必须进行债务减记。”

报告中指出，只有“全面、果断”实施结构性改革，希腊经济增长才可能会在中期至长期内达到2%。

值得注意的是，该文件是在希腊实施资本管制和在6月30日向IMF还款期限到来之前起草的。