希腊违约难动金价 最准分析师料金价要再跌10%

一名贵金属交易员表示：“黄金市场出现了一些月初的买入，金价因此被小幅推高。但希腊的局势本身对金价的推动不大，人们似乎并不担忧希腊的问题会有传染性，这对黄金价格是很清楚的。”

在周二(6月30日)黄金市场大幅下跌触及四周低点之后，周三有小幅回升。IMF周二确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。周三亚盘金价最低触及1171美元/盎司，午市在1173美元/盎司附近波动。

国际货币基金组织(IMF)发言人Gerry Rice称，希腊只有在偿还完拖欠款项后，才可以得到IMF的进一步资金支持。Rice确认，希腊周二(6月30日)稍早已请求延期还款，IMF委员会将“适时”予以考虑。

这是IMF在70年历史中首次遭遇发达经济体违约的情况，以及单一违约规模最大的事件；从而使希腊加入津巴布韦、苏丹和古巴等违约国的行列。

不过令投资者更加担忧的是，在7月5日举行是否接受债权人提出条款的公投之后，希腊可能退出欧元区，若果真如此，这恐将引发金融市场剧烈动荡。

不过目前来看，希腊局势为黄金市场带来的避险需求相当有限。

一名贵金属交易员表示：“黄金市场出现了一些月初的买入，金价因此被小幅推高。但希腊的局势本身对金价的推动不大，人们似乎并不担忧希腊的问题会有传染性，这对黄金价格是很清楚的。”

作为避险保值资产的黄金在希腊局势中所表现出的疲软让黄金多头非失望，美联储今年的升息仍然是黄金市场的最大影响因素。

不过希腊局势传染到欧洲地区其它国家的担忧仍然是在的，比如意大利、葡萄牙和西班牙。

周三欧元表现疲软，美元指数连续第二个交易日走高。

美联储副主费希尔(Stanley Fischer)周二表示，美国消费者又卷土重来，经济增长正在改善。假定预期中的经济条件成立，加息将逐渐进行。但他也表示，通胀和就业数据最终将决定政策紧缩的步伐。

费希尔认为，美国经济如今接近充分就业，预计就业市场将继续改善，经济增长应该会让劳动力市场进一步收紧。薪资增长的“初步迹象”应提振对通胀将逐步升向美联储设定的目标的信心。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)当地时间周二表示，尽管希腊债务违约导致市场益发动荡和焦虑，美联储(FED)准备在今年加息，9月仍然“可能”，他并认为，7月加息也可能加以考虑。

布拉德不把希腊经济问题的影响当一回事，并称美联储在考虑何时加息时，仍将根据经济数据情况来决定。

周二公布的数据显示，美国 6月谘商会消费者信心指数由前值95.4升至101.4，预期97.3。世界大型企业研究会的消费者信心指数重返衰退以来的次高水平。这再次显示消费者信心已经反弹而且消费者将花掉他们最近省下的钱并在2015年剩余季度支持国内经济增长。

不过标准普尔(Standard & Poor's)公司数据显示，美国4月未季调S&P/CS20个大城市房价指数年率增长4.91%，预期增长5.5%，前值修正为增长4.96%。

华侨银行(OCBC)分析师 Barnabas Gan称，到今年年底，金价还会再跌去10%到1050美元/盎司的水平。过去两年中，在19名包括渣打、荷兰银行等分析师的追踪中，Gan的预测分析是最为准确的。