希腊可能出现人道主义灾难

美国银行欧洲货币策略主管Athanasios Vamvakidis认为，希腊银行业很快将耗尽现金，如果欧洲央行不伸出援手，则希腊很可能出现人道主义灾难。

周二（6月30日）随着希腊最后偿还期限的到来，债务局势的不确定性依旧在攀升，希腊退出欧元区岌岌可危。

这对于希腊和债权人而言相当棘手，同时对于美国银行欧洲货币策略主管Athanasios Vamvakidis而言也是一个尴尬的处境，一方面其要在伦敦向客户提供如何从希腊危局中赚钱的建议，至少是损失最小化的建议；而另一方面希腊又是他的祖国。

Vamvakidis接受采访时表示，其认为希腊银行业很快将耗尽现金，如果欧洲央行（ECB）不伸出援手，这种状况将造成包括药品在内的进口品短缺。7月5日就撙节措施进行的公投可能引发希腊8月份再次进行大选，进而出现新的政府。

Vamvakidis指出，届时希腊最早在9月份甚至更晚才能获得新的资金援助，与此同时，希腊经济也将随之崩溃。从个人角度来说，这是非常糟糕的状况，且目前最糟糕的情境尚未出现。”

Vamvakidis还表示，为了防止危机的出现，欧洲央行将不得不未雨绸缪提前扩大紧急流动性援助项目，继续确保希腊银行业拥有充足的现金。否则将出现人道主义灾难，当民众无法提现时他们的生活开始受到影响，资金不足还将造成物资短缺，因希腊需要进口很多产品，比如药物和一些食品。”

Vamvakidis在2010年加入美国银行前，曾效力于国际货币基金组织(IMF)13年，担任多个高层职务。其在希腊塞萨洛尼基的马其顿大学获得学士学位，并于哈佛大学获得经济学硕士和博士。

Vamvakidis最后表示，多数希腊人希望继续留在欧元区，因此公投结果可能是同意债权人提出的改革措施。而如果公投结果是反对，则可能导致希腊银行业破产， 因届时欧洲央行将切断紧急流动性援助。