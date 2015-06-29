坐直了去交易吧 沉睡半年的市场将彻底警醒

2015年上半年对于商品市场而言不是什么好光景，贵金属市场震荡缓跌，工业金属行情同样平淡，主要农产品，例如玉米、小麦和大豆全线下跌，咖啡、糖也在跌。能源商品今年略见反弹，但已不复去年之勇。

虽然每个商品涨跌都有自身动因，但近期美元的强势对所有商品而言都不是什么好事，美元计价的商品对应到的价格因此相应缩水。

与此同时，利率的上浮也令投资者投资商品的热情减退。

玉米比较“美味”

然而在一篇哀叹声中，市场仍在孕育非凡的机遇，部分投资者开始押注下半年玉米及小麦价格的反弹，另有投资者将目光投向了白银。

TJM Institutional Services的分析师Jim Iuorio指出，下半年最有可能警醒的品种可能是玉米。Jim Iuorio说，即便加息在即，美元后续涨势可能受到美联储(FED)鸽派辞令的打击。

类似的，美国投资公司Brian Stutland也看好农产品市场，理由是美元强势已经“结束”，未来通胀将逐渐启势。他说：“美债收益率曲线趋陡暗示再通胀近在眼前，这对于食品和能源价格而言是好事。食品通胀可能会高于美联储预计的或者希望的水平。”

白银抑或闪光

RJ O'Brien的高级商品策略师Phillip Streible认为，“如果你问我今天、明天，或者10年之后，我的答案都是白银。”原因在于白银兼具贵金属和工业属性，“如果白银能够摆脱黄金的拖累，那么就能涨得高很多。”

Streible指出，“我真的认为白银将摆脱黄金的阴影，并根据自身的供需形势而定价，预计价格会投票20、30甚至100美元/盎司。现在只需一个触发点。”

此外，Streible还“一反直觉”地指出，“未来美联储的加息最终会打破推动股市继续走牛的逻辑，并迫使投资者重回商品市场，这也是人们会把目光转向白银的另一催化剂。”

黄金依然“无爱”

不过分析师们都不看好黄金的前景。

GRZ Energy的Anthony Grisanti也持有和Streible相同的逻辑，但得出的结论却完全不同，因加息引发的美元强势会压制金价跌向1100美元。

他指出，相比历史水平，金价相对白银和铂金价格有着很高的溢价，“要么白银和铂金太便宜，要么黄金太贵了。”他并认为后者的可能性更高，预计金价会跌至880美元/盎司。

做空黄金、买入白银和其他软商品？这些专家推荐还需时间来检验各自的可靠性。