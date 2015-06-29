市场周评：希腊、A股玩坏市场 下周高能预警—非农驾到

6月22日至6月26日金融市场概述：本周市场风云变幻，但令人纠结的还是希腊与债权人举行的一轮又一轮紧急谈判。欧元本周因希腊局势不确定性而以大阴线收跌，汇价本周最低跌至1.1131，最高也只能企及1.1218。欧元在周二(6月23日)大幅跳水，美元指数强劲反弹，虽然下半周走势缺乏冲高动能，但美元周线还是大幅收高，当然也少不了美国5月成屋销售、新屋销售及美国一季度GDP终值等利好数据功劳。

由于美元反弹走高，加上希腊局势"天气多变"，市场风险情绪不够稳定，黄金本周开始自1200下方一路重挫，但下周保持横盘整固。周线上，金价已阴线收跌，并在周五(6月26日)一度跌破1170关键支撑。相比较黄金最近大起大落的行情，现货白银走势则相对平稳，周线收于16关口下方，报15.79美元/盎司。

原油方面，本周原油维持宽幅震荡格局。但据彭博调查显示，半数分析师及交易员看跌下周NYMEX原油价格走势。

但上述外汇、黄金、原油市场行情跟中国股市比起来还只是"小巫见大巫"。中国股市周五(6月26日)上演"踩踏惨案"，沪深两市双双暴跌，创业板跌幅创出历史纪录，两市逾2000家个股跌停。由于股市暴跌，股民辛辛苦苦赚来的收入 "一夜回到解放前"，不少人痛呼"三年的工资跌没了！"

本周市场要闻盘点：

希腊"悬疑剧"或将以公投剧终 欧元本周大跌1.4%难言乐观

希腊的最后还款期限渐近，这出一波三折的悬疑剧也将迎来大结局。临近下周二的最后还款日，全球市场聚焦于一轮接一轮的希腊债务谈判。

为了将希腊留在欧元区，避免对欧洲经济和金融市场造成破坏性冲击，本周欧元区财长三次举行会议与希腊协商，但都以失败告终。时间愈发紧迫，双方将在本周六再次磋商。

一名欧元区官员称，如果还达不成协议，将准备B计划，就是指万一希腊违约，需要采取措施防止希腊银行业崩溃，并限制市场动荡扩散到其它欧元区国家。

与2012年相比，现在市场紧张情绪要低得多，主要是因为欧洲央行的债券购买计划稳定了人心，而且当前危机主要限于希腊资产范围内。

出于对希腊的担忧，投资人买入瑞郎和英镑避险，推动这两种货币上涨，迫使瑞士央行总裁开腔打压瑞郎汇率。

希腊谈判终于出现曙光，希腊的债权人周五(6月26日)提出解锁不超过155亿欧元的援助款项，但希腊方面仍不松口，希腊总理齐普拉斯指出债权人相关要求太苛刻。

不过本周五希腊局势"峰回路转"，外媒援引一位欧盟官员的消息透露，希腊的债权人提议与援助协议挂钩的155亿欧元援助计划，这一计划会将援助期延期五个月至11月份。该援助计划还款期限为三年，援助资金将在11月前分四批下发。其中欧洲央行和欧盟委员会出资120亿欧元，IMF(国际货币基金组织)出资35亿欧元。

希腊救助项目将在下周二到期，届时如果雅典当局无法和债权人达成新的经济援助协议，恐面临债务违约的风险。

上述欧盟官员在布鲁塞尔接受采访时表示，周四提交给欧元区财长会议的这份议案取决于希腊政府致力于所谓的先行行动，实施经济相关措施。

德国总理默克尔随后也鼓励齐普拉斯接受债权人"慷慨的提议"，她同时强调除了该方案之外没有第二份计划。

据悉，欧元区财长将在本周六(6月27日)再次开会，努力就这份援助计划敲定协议，但关键分歧仍集中于销售税和养老金问题。

不过，希腊方面仍不松口。希腊政府一位官员日内表示，在周五的会议上，齐普拉斯告诉德国总理默克尔和法国总统奥朗德，希腊政府不理解为什么债权人坚持要求苛刻的财政紧缩措施。

希腊暂时未同意债权人的援助计划，欧元/美元随后短线走低，汇价最低触及1.1155，刷新日内低位，随后回升至1.1180附近。

受希腊问题迟迟不能解决的拖累，欧元本周兑美元下跌约1.4%。

东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino认为，"欧元本身仍在挣扎，下行压力依然不变。欧元将继续在区间内交投，直至有关希腊的下一个新闻提供交投诱因。"

此外，外媒报道称，希腊总理齐普拉斯当地时间周六凌晨宣布，就债权人所提的救助方案条款进行公投，时间将在7月5日举行。就在全球市场静候周六欧洲与希腊新一轮谈判，并对此抱有较大预期之际，齐普拉斯这次电视讲话着实吓了市场一跳。

希腊总理齐普拉斯决定7月5日举行全民公投。这意味着希腊几乎不可能偿还下周二到期的15.5亿欧元IMF贷款。目前尚不清楚在公投之前，希腊的银行能不能继续开门营业，也不清楚希腊是否会实施资本管制。

不过希腊副总理称希腊的银行周一将照常营业，没有资本管制计划；同时希腊总理办公室希称希腊副总理和主要磋商人员周六将同欧洲央行行长德拉基会晤。

目前市场焦点转向周六上午的谈判。澳新银行的分析师认为，"各方达成协议的政治意愿强烈，市场仍相信6月30日截至日期前能够达成协议。"

一些分析师认为，由于市场押注希腊会达成某种形式的协议，欧元兑美元的走向会再度由基本面因素决定。欧元区仍在实施极度宽松的货币政策，而美国预计将上调利率，这意味着欧元会走软。

希腊局势刺激瑞郎避险需求 乔丹再现口头打压神技能

瑞士央行行长乔丹周四称，瑞郎汇率明显高估，并扬言央行将继续干预汇市，维持负值指标利率和对瑞郎存款收费，以此来遏制瑞郎强势。

欧洲央行的扩张性政策已让瑞郎承受上涨压力，目前希腊危机来到关键阶段，投资者的避险需求加大了瑞郎的压力。

如果希腊未能与债权人达成协议，可能会导致资金大量涌入避险货币瑞郎，并致使瑞士央行采取行动。

这番讲话发表后，瑞郎兑欧元下跌，兑美元也触及日低。

大宗商品承压 澳/美周五暴跌逾百点

周五欧洲时段，由于美国10年期国债收益率飙升，股市盘中反弹，大宗商品市场承压。银价早盘快速下挫、触及3月18日以来新低15.527，但之后又快速反弹至15.80一线；金价维持在1170美元/盎司上方震荡，油价跌至6月18日以来新低58.85美元/桶。

此外，以澳元为首的大宗商品货币承压，澳元/美元大幅下滑，日内重挫逾百点，触及6月17日以来新低0.7655。

此外，澳洲联储在其最新公布的会议纪要中一如既往地唱空澳元。纪要显示，澳元进一步贬值是有可能且有必要的。将根据未来的经济数据判断当前利率是否最为有效。

澳洲联储并重申其长期看法，即澳元"有可能也有必要"进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。"澳元在一段时间内需贬值，以提振企业投资。"

鉴于当前国内和国际形势，应采取宽松的政策。澳元持续走低对刺激某些行业的投资是有必要的。澳元很可能且有必要进一步下跌，特别是鉴于商品价格下跌的情况。

花旗外汇(CitiFX)分析师表示，"鉴于目前外部因素情况不容乐观，中国公布的进口数据出现明显下滑趋势，这些因素将会使澳元面临巨大下行压力，而目前还没有其他因素能够抵消这一影响。"

中国股市爆发"6.26惨案" 网友调侃"天台告急"

中国股市周五(6月26日)上演"踩踏惨案"，沪深两市双双暴跌，创业板跌幅创出历史纪录！沪指惨跌7.4%，创下今年1月19日以来最大单日跌幅。从上周一(6月15日)道本周五(6月26日)一共9个交易日，沪指累计跌去900点，跌幅则超过19%。创业板早已经神奇不再，今天狂泻8.91%，创历史最大单日跌幅。中国股民们再一次见证了历史！

自从进入2015年以来，中国股市"屡屡"暴跌，1月19日暴跌7.70%、5月28日暴跌6.50%、6月19日暴跌6.42%，再加上今天暴跌7.40%，短短半年，中国股市经历了4次名副其实的股灾日。通常市场所说的股灾日，指的就是单日跌幅超过5%的日子。

由于端午节假期缘故，本周一市场休市，接下来周二、周三大盘反弹让人看到了新希望，但是周四、周五却风云突变，主力变本加厉大砸盘，把不少投资者套的严严实实。

截至收盘，沪指报4192.87点，跌334.91点，跌幅7.40%；深成指报14398.78点，跌1293.66点，跌幅8.24%；创业板报2920.70点，跌285.68点，跌幅8.91%。

板块方面：两市板块"全军覆没"，跌幅最少的银行板块也跌近5%。题材股全线重挫，地热能概念跌停、充电桩、石墨烯、船舶、智能电视、航空、智能电网、西藏板块、互联网金融、苹果概念等均跌逾9%。

个股方面：沪深两市超2300股下跌，超2000股跌停，仅58股上涨。沪深300股指期货、中证500股指期货各合约全线跌停。

下周市场展望：

展望下周，非农就业报告将成为市场绝对主角。市场预期美国6月非农增加22万，前值28万。从市场预期来看，本次非农或有回落风险。此外，希腊局势还将继续左右市场，但最终将上演何种"剧终"剧情将成为下周汇市的主导因素之一。另外，素有"小非农"之称ADP就业人数变化也可能提前掀起市场高潮。此外，中国股市大跌之后，中国证监会或者央行能否出手相救也是万千股民关心的焦点之一。

下周重要经济数据和事件：

周一（6.29）

日本5月季调后零售销售

欧元区6月经济景气指数

美国5月NAR季调后成屋签约销售指数

财经事件

中国-欧盟峰会在布鲁塞尔召开

重要官员讲话

欧盟委员会主席容克在布鲁塞尔中国-欧盟商务峰会上发表讲话

瑞士国际金融论坛，主题为"重建全球金融"。瑞士央行行长乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾

周二（6.30）

德国6月季调后失业率

英国一季度GDP终值

欧元区6月调和消费者物价指数

美国6月咨商会消费者信心指数

重要官员讲话

澳洲联储主席史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲

周三（7.1）

日本二季度短观所有产业指数

中国6月官方制造业采购经理人指数

美国6月ADP就业人数变动

美国6月ISM制造业采购经理人指数

美国上周EIA原油库存变化

重要官员讲话

圣路易斯联储主席布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的"新兴领袖创业峰会"(Emerging Leaders Venture Summit)前发表演说

英国央行公布金融稳定报告，之后央行行长卡尼召开记者会

假期预告

加拿大：加拿大日假期休市

香港：香港特别行政区成立纪念日假期休市

周四（7.2）

澳大利亚5月季调后商品及服务贸易帐

美国上周季调后初请失业金人数

美国6月非农就业人口变动/失业率

美国5月耐用品订单修正值

重要官员讲话

欧盟委员会主席容克、欧盟货币与经济事务专员莫斯科维奇在布鲁塞尔欧洲议会委员会上发表讲话

周五（7.3）

澳大利亚5月季调后零售销售

欧元区5月零售销售

假期预告

美国：独立纪念日假期休市