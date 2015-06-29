非农周遇上充满变数希腊局势 本周金价或仍有下行压力

本周希腊局势仍然是市场的一大不确定因素，但分析师们认为，市场的焦点将转向美国经济数据，尤其是本周四发布的6月非农数据。

上周黄金市场受到多重压力打压，重新回到了1180美元/盎司下方，一些分析师认为，目前金价仍可能承受压力进一步下跌。

本周希腊局势仍然是市场的一大不确定因素，但分析师们认为，市场的焦点将转向美国经济数据，尤其是本周四发布的6月非农数据。

CMC Markets的高级市场策略师Colin Cieszynski表示，由于本周美国经济数据可能向好，因此看空本周金价。

Cieszynski称，从技术面来看，本周金价甚至可能再度测试低点。

Cieszynski表示：“技术面来说，黄金的表现是比较糟糕的，可能会跌破1170美元/盎司水平，重新测试1140的水平。”

Morrison on the Markets的Ken Morrison也认为，黄金技术面表现疲软，并且近期可能走低。

Morrison表示：“我预计1150美元/盎司的支撑水平将会被测试，本周金价将继续下行趋势。”

对于希腊的局势，Cieszynski认为，希腊局势已经不再有什么影响了。

Cieszynski说：“如果人们真的担忧希腊违约会带来的影响，那么黄金价格早就上涨了。”

IG Markets的市场策略师Chris Beauchamp也认为，希腊的局势不会对金价产生什么推动，最终希腊会达成协议，避免违约。他认为这对黄金市场是不利的，并且认为本周非农数据的影响下，美元或许会有比较好的表现。

Beauchamp称：“在任何下跌的情况下投资者们还是会买入美元，美联储是目前唯一一个会升息的央行，这会使得美元继续成为有吸引力的资产。”

对于本周四公布的非农数据，Beauchamp认为，这一数据将要非常糟糕，才可能对黄金市场有支撑。

不过黄金市场也并非一片看空，Adrian Day Asset Management的主席Adrian Day认为，黄金市场的抛售是对希腊可能达成协议积极看法的过度修正，近期市场可能从超卖中有所调整，因此看多。

对于美联储，Day认为，年底美联储可能只会象征性的做一些最小的升息，以此来维持一些信用，但不太可能很快有大量紧缩。