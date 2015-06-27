下周金融市场重要指标和风险事件提醒

本周重磅事件云集，但主要集中在中国市场方面，中国股市遭遇“黑色星期五”，引发全体股民集体边吐血边吐糟。汇市方面，主要以希腊与债权人之间的紧急谈判消息面为主，因希腊濒临破产边缘，欧元本周大幅跳水。不过周五希腊局势峰回路转，抑制了黄金冲高动能，但金价最终还是小幅收涨，结束了五连阴。

展望下周，非农就业报告将成为市场绝对主角，但希腊局势还将继续左右市场。另外，素有“小非农”之称ADP就业人数变化也可能提前掀起市场高潮。

6月29日(周一):美国5月NAR季调后成屋签约销售指数。近期美国新屋销售和成屋销售及营建许可等楼市数据均表现强劲，若该数据下周持续强劲，将进一步印证美国楼市持续稳健复苏。这将暗示美国第二季度重拾增长步伐。

6月30日(周二):欧元区6月调和消费者物价指数初值及美国咨商会消费者信心指数则是主要关注焦点。随着欧洲央行(ECB)QE良剂逐步注入欧元区经济体内，欧元区经济增速和通胀指标皆出现一定程度改善。若欧元区6月CPI继续改善，则将进一步佐证欧元区经济复苏态势，并为欧元继续提供利好支撑。此外，因本周五(6月26日)公布的美国6月密歇根大学消费者信心指数创下5个月高位，若美国咨商会消费者信心继续改善，则将大大提振美国消费者信心，消费支出扩大将为美国经济提供利好支撑。

指数。此外，澳洲联储主席史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲。由于本周五澳元暴跌，投资者届时或从史蒂文斯口中寻得关于澳元汇率态度立场变化。

7月1日(周三):美国ADP就业人数变化。“小非农”将是上半周汇市关注的主要焦点。市场预期增加20.5万，前值20.1万。虽然本月ADP预期不算高，但预期仍然高于20万。若数据向好，则暗示美国6月非农可能保持在20万以上，美元可能继续受到提振。相反，若ADP小于20万，则暗示非农恐有回落风险。

此外，本交易日英国央行公布金融稳定报告也是投资者不容小觑的事情，因为之后英国央行(BOE)行长卡尼召开记者会。英镑前两周表现强劲，但本周因美元反弹走高，英镑/美元回吐涨幅，开启回调整理。

7月2日(周四):美国非农就业人数变化和初请失业金人数同时公布。市场预期美国6月非农增加22.0万，前值增加28.0万。由于上周非农过于强劲，本周非农可能略有回落。失业率预期5.4%，前值5.5%，从预期来看，失业率也可能小幅下降，暗示美国劳动市场继续强劲改善。另外，美国初请数据也不可忽视。

7月3日(周五):美国因独立日假期休市。但澳大利亚和欧元区将公布零售销售数据，在市场流动性清淡的情况下，市场可能出现小幅波动。