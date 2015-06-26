法国可能也将“抛弃”欧元？

希腊问题依然悬而未决，有关该国将违约、甚至退欧的可能性进一步攀升，但金融市场对此似乎“无动于衷”。不过日前法国下一任总统热门候选人却警告称，希腊退欧将不可避免，法国也将很快步其后尘，此番言论着实让市场“吓出一身冷汗”。

法国极右翼政党国民阵线(National Front)女主席玛丽娜·勒庞(Marine Le Pen)日前在接受彭博采访时说道：“希腊退出欧元区是不可避免的。”假如让她来做决定，法国距离这一步(指退欧)也会很快了。

现年46岁的勒庞在谈及希腊问题时说道：“我们已经赢得了数月时间的喘息，但问题还是会回来的。我们今天谈论希腊退欧(Grexit)，明天就会说英国退欧(Brexit)，后天就是法国退欧(Frexit)了。”

在最近的几次磋商中，法国领导人一直表示希望希腊留在欧元区，但秘密情报却暗示法国早就在数年前就开始为希腊退欧“未雨绸缪”。

维基解密(WikiLeaks)周二(6月23日)援引美国国家安全局(U.S.National Security Agency)的秘密情报称，法国总统奥朗德(Francois Hollande)早在2012年5月就曾秘密召开内阁会议，讨论希腊退出欧元区可能产生的后果。

维基解密称，奥朗德当时履新不过短短数日，他对上任后与德国总理默克尔(Angela Merkel)的首次会面感到失望，奥朗德要求与德国执政联盟中的德国社会民主党(SPD)领导人会谈。维基解密向法国Liberation日报和Mediapart网站披露上述消息。

勒庞预计将参加2017年总统大选，而从民调来看她十分有望登上总统“宝座”。根据首轮法国总统大选民调结果，勒庞的支持率领先现任总统奥朗德、前总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和总理瓦尔斯(Manuel Valls)。

勒庞是上述四人中唯一一位呼吁法国退出欧元区的候选人，期望借助希腊危机引发的民众不满情绪以及英国退欧公投来获取更多支持者。

勒庞的此番言论可以视为在大选中胜出的“政治伎俩”，希腊激进左翼政党Syriza如今成为该国现任执政党，反财政紧缩的立场成为Syriza上台的重要“砝码”。

勒庞或许也想使用这一招数来赢得大选。一旦上台，这对于欧元区来说无疑是个噩耗。毫无疑问，假如没有了法国，则也就没有了所谓的“欧元区”，当然欧元也将消失。

勒庞还发表了相当具有煽动力的口号：“假如欧盟不给回我们货币、立法、领土以及预算的独立自主权，我将成为‘法国退欧夫人’(Madame Frexit)”

在她发表上述讲话之前，最新数据显示法国失业率触及纪录新高，这或许也给了她更多底气。

分析师指出，法国经济增长疲弱且失业率高企，加之数以千计的非洲和中东移民寻求在欧洲找到工作或者避难，这令勒庞的观点愈发受到关注。

苏格兰皇家银行(RBS)指出，“勒庞的观点可能十分激进，但她是4个潜在法国未来总统候选人之一，所以勒庞所说的话不是无关痛痒的。”

事实上，自欧债危机爆发以来欧洲各国均实施了财政紧缩举措，但收效十分有限，欧元区经济依然陷入停滞之中，这也令包括希腊、西班牙等被要求实施严苛紧缩举措从而获得救助的国家出现政局动荡。希腊的反撙节政党如今成为执政党，而西班牙地方大选结果也显示该国反撙节政党已明显抬头。

玛丽娜·勒庞是前法国“国民阵线”主席老勒庞(让·马利·勒庞)之女，有“法国最危险女人”之称，曾被《时代》杂志评选为最具影响力的100位名人之一。她在2012年法国总统大选竞争中位列第三。

彭博报导称，“勒庞呼吁让欧元有序解体，即让法国和德国坐下来亲手让这个诞生15年的货币联盟瓦解。”

甚至连德国总理默克尔都对勒庞将在2017年大选中获得的支持度，以及后者的强势可能对法国经济政策造成的影响感到忧虑。

勒庞谈及这一点时说道：“她(指默克尔)很清楚，假如法国离开了，也就不再有欧元存在。”

尽管勒旁尚未具体阐述将如何带领法国摆脱欧元的“束缚”，但她相信，即便法国退欧，该国也不会因此被投资者“抛弃”。