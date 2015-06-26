2015年6月26 早自习

希腊问题仍悬而未决，双方周六也将展开谈判。美元指数持稳，贵金属价格小跌，国际油价下挫，欧美股市双双走低。日内，市场迎来卡尼讲话，但重心仍将在希腊债务问题。

周四(6月25日)金融市场上，希腊谈判仍无结果，美元指数基本持平。贵金属价格小幅承压，国际油价下挫，欧美股市走低。本交易日，市场将继续关注希腊谈判进展及卡尼讲话。

主要货币及商品6月25日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.1204；英镑/美元收报1.5745；澳元/美元收报0.7736；美元/日元收报123.62；美元/加元收报1.2325；美元/瑞郎收报0.9364。

大宗商品：现货金收报1173.00美元/盎司；Comex期金收报1171.80美元/盎司；现货银收报15.84美元/盎司；Comex期银收报15.808美元/盎司；布伦特原油收报63.20美元/桶；NYMEX原油收报59.70美元/桶。

欧美股市：道琼斯工业指数收跌75.71点，或0.42%，至17890.36点；标准普尔500指数收挫6.27点，或0.3%，至2102.31点；纳斯达克指数回落10.224点，或0.2%，收报5112.190点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.26%，报1573.05点。希腊ATG股指收高0.10%，希腊银行股下滑0.6%。德股DAX指数微升0.02%，报11,473.13点，法股CAC指数跌0.07%，报5041.71点；英国富时100指数下挫0.54%，报6807.82点。

6月25日重要经济数据汇总：

在美国就业市场持续强劲的支撑下，美国个人收入水平激增，进而刺激5月消费支出攀升，单月升幅创下近六年以来的最高水平。今天的报告暗示随着消费者加大消费，美国今年下半年的经济复苏势必重拾早前的强劲势头。美国商务部(DOC)周四(6月25日)公布的数据显示，美国5月消费支出月率增长0.9%，创2009年8月以来最大升幅，预期增长0.7%，前值增长0.1%。

重要新闻回顾：

虽然德国总理默克尔周四(6月25日)表示，有关希腊问题的磋商似乎正在倒退，但法国总统奥朗德对达成协议仍抱希望。欧洲两大经济体领导人论调不一，反映出欧元区领导人和财长在连续几日磋商无果后，情绪难以高涨。欧元区财长将于周六(6月27日)再次会晤商讨希腊问题，这将是一周之内的第五次会谈。“我们尚未取得必要的进展，”默克尔周四到达布鲁塞尔参加为期两天的欧盟峰会时表示，“甚至感觉谈判退步了一点。”

市场热点追踪：

日前法国下一任总统热门候选人却警告称，希腊退欧将不可避免，法国也将很快步其后尘，此番言论着实让市场“吓出一身冷汗”。法国极右翼政党国民阵线女主席玛丽娜·勒庞日前在接受采访时说道：“希腊退出欧元区是不可避免的。”

周五(6月26日)关注重点：

16:00 欧盟峰会在布鲁塞尔召开，最后一日

19:00 德国财长朔伊布勒在国际金融协会(IIF)欧洲峰会发表演说

22:15英国央行行长卡尼就“创造公平有效的市场”发表演说