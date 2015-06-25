美国施压中国开放更多市场

美国高级官员本周要求中国开放更大的市场，反映出越来越多的企业担忧，中国政府承诺的经济改革不会真正实现。

近年来，在双边投资条约(BIT)等关键经济问题上，美国和中国的高级官员没能获得太多的进展。两年前，BIT被寄予打开两国商业机遇的厚望。

2013年年底，中国国家主席习近平介绍了一组新的经济政策，让市场成为中国经济的“决定性”力量。这些政策令不少美国公司感到乐观。它们希望可以借此进入中国14亿消费者的大市场。

美国全国丢外贸易理事会主席William Reinsch表示：“这些表态让人们相信好的事情将要发生。但现在看来，我们正在后退。事情变得更糟，而不是更好。“

中国经济增长正在放缓，放缓的速度快于预期。在没有重大政策修正的情况下，中国经济正在挣扎。

目前，海外需求的疲软、房地产投资过剩以及存在问题的借贷策略正使得中国政策不断下调经济增长目标。

美国官员担忧，中国政府可能继续依赖借贷、出口和汇率政策来刺激短期增长。这将降低中国的长期增长前景。

美国财长Jacob Lew称：“伴随着这场关键的改革，中国经济增速正受到多个因素的影响而放缓。”

Lew告诉中国官员，他担心北京将如何维持短期增长和长期增长之间的平衡。要想保证经济的长期增长，全面的改革必不可少。

美国企业抱怨称，安全法以及反垄断法等新法规显示中国市场正在对外资关闭，而非开放。美国企业称，在改革宣布之后，它们发现自己在许多投资领域受到了歧视。

美国商务部高级中国顾问Jeremie Waterman说，就开放市场，中国政府给美国企业释放了前后不一的信号。

他说：“美国企业对高标准的BIT存在巨大的兴趣，但是对工业政策和目前的国家安全策略也表示担忧。”

对此，中国商务部国际贸易谈判副代表张向晨表示，中国政府将考虑相关利益方的担忧，并将在立法过程中，考虑到国家安全以及投资者利益的平衡。

与此同时，中国企业表示自己在进入美国市场时也受到了限制。

张向晨表示，总体来说，美国的投资环境是好的。但是其中也确实存在一定的壁垒，尤其是在那些中国企业存在优势的行业。