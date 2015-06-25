希腊“坠崖”进入倒计时 警惕金融市场“最恐怖”局面

留给希腊的时间已经越来越少。假如本周剩余数日内再度没有结果，则要想在下周初同时达成协议、并让协议通过希腊和德国议会的批准将是极其困难的事情，希腊违约也将成为现实。面对美国经济数据转好及美联储加息预期升温，当前欧元汇率依然富有弹性，但这一切似乎都建立在希腊问题会得到解决的预期之上，一旦希腊违约这一“黑天鹅事件”果真出现，欧元势必将遭受沉重打击。

周三旨在避免希腊债务违约而进行的协商再度无果而终，希腊与债权人的分歧丝毫不见减少的迹象，在双方坚持各自立场的情况下，留给希腊的时间已经越来越少。假如本周剩余数日内再度没有结果，则要想在下周初同时达成协议、并让协议通过希腊和德国议会的批准将是极其困难的事情，希腊违约也将成为现实。

欧元区成员国财长们周三(6月24日)指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。希腊和欧元区债权人之间仍存分歧的消息，拖累欧元/美元周三在稍早触及日内高位后缩减涨幅，纽约尾盘，欧元/美元上涨0.2%，报1.1196。周二曾大跌1.5%，为三个月最大跌幅。

瑞信(Credit Suisse)驻纽约的外汇策略师Matt Derr表示：“鉴于欧元周二大跌之猛烈，加上希腊问题的不确定性依然存在，市场并不准备全力回到抛售欧元/美元的模式。”

欧元集团财长周三召集紧急会议希望批准一项协议，但会议召开才过一小时就匆匆中止，因为并没有现成的协议供他们讨论。荷兰财长暨欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)表示：“很不幸的是，我们尚未达成协议，但我们决心继续工作，如有必要夜间也将继续工作。”

在此次欧元区财长会议上，因在养老金改革、税收、劳动法、公务员薪酬和投资等方面分歧严重，谈判代表们仍无法拿出一个草案供讨论。在几个主要争议中，希腊要求债务重组，而几位欧元区官员表示拒绝，且在希腊退休体系改革问题上也存在颇多分歧。

希腊政府一位官员在深夜谈判结束后表示，在以改革换取现金协议的磋商中，该国政府的立场依然强硬，与国际贷款方的谈判将在周四布鲁塞尔时间九点(北京时间周四15:00)继续进行。

欧盟领导人峰会将于周四在布鲁塞尔召开，来自左派政党的希腊总理齐普拉斯将会与债权方机构的领导人彻夜商谈，设法研究出一个以改革换取资金的协议，随后欧元区财长将在北京时间周四19:00再次开会。

欧元区官员们称，磋商可能还需要延长两日，但如果周六还未能达成协议，希腊和德国议会周一来不及投票表决，希腊可能就无法获得资金在周二还款期限前偿还欠款。该国的欧盟/IMF纾困计划也是在当天到期。

下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，否则就要宣布违约。若希腊真的违约，可能导致银行挤兑和资本管控，并就此退出欧元区。

希腊在下周一前必须让国会通过议定的举措，如此一来其他欧元区国家议会才得以签署协议，释放援助资金。但多名希腊议员周二对政府在债务谈判中提出的让步表示出愤怒，希腊议会副议长则警告称，给债权人的提案将很难在议会获得通过，这给之前的乐观预期“泼了一盆冷水”。

Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo指出，希腊债务磋商缺乏进展，引发风险厌恶情绪上升，提振避险的日元。美元/日元周三纽约尾盘下滑0.1%，报123.86。

周三纽约尾盘，美元指数下滑0.1%，报95.30。周二美指收获5月底来表现最好的一日，日内涨幅最多达到1.2%，盘中触及6月12日来最高95.64。

尽管美元周三下跌，但美元前景仍然强劲。投资者预计美联储(FED)会提早而不是推迟加息。美国周三公布的国内生产总值(GDP)数据证实该国经济前景不断改善。美国商务部周三公布，美国第一季度GDP环比年率终值为下滑0.2%，预估为下滑0.2%，前值为下滑0.7%。

北欧联合银行(Nordea)外汇策略师Neils Christensen称：“美元涨幅已经相当大，所以目前暂停涨势也正常，尤其是美国数据面较为淡静，不会将美债收益率推得更高的情况下。”

一旦希腊“黑天鹅事件”发生 会否重现“瑞郎风暴”一幕？

尽管欧元/美元自3月触及的12年低点反弹近7%，但今年迄今为止欧元/美元仍下挫近8%。随着美元重回强劲，加之希腊问题迟迟得不到解决，“欧元平价论”卷土重来。

若欧元/美元果真触及平价，意味着汇价将自当前价位下滑逾10%。

苏格兰皇家银行(RBS)分析师表示，欧元似乎耗尽了上升动力，即使希腊达成解决协议，也很难进一步反弹。

该行分析师并表示，“事实上无论希腊问题结果如何，我们都可以看到欧元下跌。如果最终没有达成协议，引发政治和社会的不确定性，可能令欧元长期前景承压。如果达成新的协议，则可能帮助提振风险偏好，鼓励投资者更多的使用欧元作为融资货币。”

有分析师指出，面对美国经济数据转好及美联储加息预期升温，当前欧元汇率依然富有弹性，但这一切似乎都建立在希腊问题会得到解决的预期之上，一旦希腊违约这一“黑天鹅事件”果真出现，欧元势必将遭受沉重打击。

更加可怕的是，这一结果可能会令金融市场遭遇“恐怖局面”，市场流动性可能会出现问题，导致汇率出现“意想不到”的“巨大波动”。事实上，欧元流动性在6月初曾出现几近“崩盘”一幕。

分析师指出，市场可能会因流动性问题而出现类似1月份瑞郎的轧仓行情，尤其在当前欧元空头规模依然庞大的情况下。1月15日瑞士央行(SNB)毫无征兆地取消欧元/瑞郎1.20的汇率下限，引发瑞郎瞬间暴涨。因当时流动性迅速消失，许多瑞郎空仓无法平仓，导致多家外汇经纪商和国际大型投行在那次“瑞郎风暴”中遭受严重损失。

维基解密(WikiLeaks)周二援引美国国家安全局(U.S.National Security Agency)的秘密情报称，法国总统奥朗德(Francois Hollande)早在2012年5月就曾秘密召开内阁会议，讨论希腊退出欧元区可能产生的后果。

维基解密称，奥朗德当时履新不过短短数日，他对上任后与德国总理默克尔(Angela Merkel)的首次会面感到失望，奥朗德要求与德国执政联盟中的德国社会民主党(SPD)领导人会谈。维基解密向法国Liberation日报和Mediapart网站披露上述消息。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)本月稍早一项研究列出了希腊危机的五种可能解决方案。研究称，五种方案几乎全都会迅速导致欧元/美元回归年内低位1.04，唯一例外情况是，在没有完整新协议的情况下，欧元区领导人决定少量给予希腊政府足够现金，帮助希腊撑过下一段的付款期。五项方案中有三项会导致欧元跌至齐平或低于美元。

法国农贷全球外汇策略主管Valentin Marinov在演示时称：“如果发生希腊退欧，欧元/美元有可能跌至0.90。”他并称，欧元潜在跌幅模型是建立在1992年英国退出欧洲汇率机制(ERM)的经验上。