希腊突变欧元依计做空 白银做空倒计时

希腊问题再生枝节，欧元如预期般可以做空。白银做空的信号呼之欲出，金价如期下跌但需要等破位。希腊债务又生问题，欧元按计划做空，美/日空头小输不到10点离场。金价仍陷于区间，白银做空信号的出现已经进入倒计时。

欧元/美元

关键事件：希腊债局、美国GDP

希腊提交的新草案被债权方视为谨慎乐观。但该草案在希腊国内激起反对声浪，能否在希腊国会通过也成了问题。

美国方面，本交易日北京时间20:30，美国将公布第一季度实际GDP终值，市场预期为下降0.2%，优于修正值的下降0.7%。

近期走势：依计划做空

之前说到“欧元在1.1475附近的阻力较为明显。当下就是等两种情况的发生，一是日图收出大阴线，届时追空至1.0925；二是日图收出大阴线并收于1.1475上方，则届时追多至1.1790水平。”

现在，明显就是所说的第一种情况。因此，欧元/美元建议做空，目标1.0925，止损可以设置在1.1360水平。.

美元/日元

近期走势：小输离场

美元/日元前期空头在之前所说的123.63止损离场，相较于入场的123.56，亏损10点不到。

贵金属

黄金：果然在下跌

之前说到“国际金价短线的确有下行风险，而且不排除看向1172.40的可能性。”金价昨天果然又跌了，但问题还是在于逼向1172.40是一回事，能不能触及1172.40是另一回事。

金价上方的关键阻力已经下移至1200水平，不如看看什么时候日图强穿1168支撑再做空。

白银：再出大阴就空

之前说到“银价交投于15.70-16.25这一很窄的区间。预计后市破位总是难免的。”昨日收出大阴后，现在我们就等下一根大阴线明显收于15.70下方后的做空机会，目标14.70。