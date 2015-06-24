无视利好欧元空头气焰嚣张 大跌后黄金迎重磅数据考验

希腊局势传来本周有望达成协议的积极消息，市场的避险情绪显著降温，这也引发现货黄金隔夜暴跌近20美元。不过，这一利好消息对于欧元的推动似乎有限。周二接近欧市盘初，欧元/美元跌破1.1300，最低触及1.1200关口。市场交易员指出，一些重大阻力仍可能阻碍希腊和债权人在周内达成一致。

隔夜希腊局势传来本周有望达成协议的积极消息，市场的避险情绪显著降温，这也引发现货黄金隔夜暴跌近20美元。不过，这一利好消息对于欧元的推动似乎有限。周二(6月23日)接近欧市盘初，欧元/美元跌破1.1300，最低触及1.1200关口。市场交易员指出，一些重大阻力仍可能阻碍希腊和债权人在周内达成一致。

希腊谈判本周将大功告成？两大因素或成为“拦路虎”

周一市场传来消息称，希腊和国际债权人有望在本周内达成协议，这也成为了周初最为重磅的消息，并引发了金融市场的“一片骚动”。

希腊首相齐普拉斯(Alexis Tsipras)在本周布鲁塞尔会议之前递交了一份新的解决方案建议书，出席此次会议的人员包括欧盟委员会、欧洲央行(ECB)和IMF(国际货币基金组织)。

欧元区领导人对于希腊提出的新建议表示谨慎乐观，并将其视为未来几日谈判的基础。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)称，希望能与希腊在本周内达成协议。

这随后也令欧洲股市高奏凯歌，法国CAC 40和德DAX指数双双大幅收涨约3.8%。同时，欧洲其他股市也全线上涨，意大利、西班牙和葡萄牙的国债收益率大幅下降。

日内欧市盘初，欧洲股市纷纷高开，泛欧绩优300指数开盘上涨0.8%，法国CAC 40指数开盘上涨0.9%，德国DAX指数开盘上涨0.8%。希腊股市盘初即上涨近3%，其中银行股板块强劲上涨逾6%。

不过，希腊谈判前景真的像欧洲股市所反映出的如此乐观么？迁延日久的谈判分歧恐怕并没有那么容易就得到化解。

外媒报道指出，德国总理默克尔(Angela Merkel)透露，希腊政府仍坚持己见，债务谈判仍有大量工作要做。

默克尔说道：“谈判虽然取得一定程度的进展，但仍有大量工作要做。领导人未详细讨论债务可持续性问题，但融资问题必须是谈判的一部分。”

她同时表示，“欧元区各国领导人也未讨论延期情景，未讨论可能对希腊提供第三轮救助事宜。希腊领导人不需要又一项救助，当前目标是让欧元集团能够在希腊问题上作出最终决定。”

市场分析人士指出，关于削减养老金和增值税改革的争议可能会成为阻碍希腊谈判本周达成协议的“拦路虎”。

首先是养老金方面的争论，国际债权人持续要求希腊取消提前退休，并且逐步淘汰所有养老金的团结奖助金。但是雅典方面则希望先增加养老金，三年内再逐步削减。

齐普拉斯之所以坚持先要增加养老金，也是出于实现对于大选时的承诺，如果他此时出尔反尔，恐将会遭到国民的抨击。

其次是增值税改革的问题，国际债权人一直在推动希腊改革增值税(VAT)，他们要求希腊在除去食物、药品和酒店(税率约为11%)之外普遍上调23%的增值税。

希腊则希望维持基本商品与服务较低的增值税率。雅典当局宣称，上调增值税是对低收入者产生的影响将超过高收入者，此举旨在保护财政脆弱的公民。

而从各大投行对于希腊谈判本周前景的观点来看，他们仍认为希腊债务问题的后续发展存在着极大的不确定性。

澳洲国民银行(NAB)资深汇率分析师Emma Lawson说道：“我们等待，众说纷纭，甚至有一定程度的乐观看法。至少几天之内可能不会有什么结果。”

Markets.com在分析中指出，“希腊立场软化使得球权回到了债权人手里，在债权人做出决定前，未证实的消息将充斥市场。预计谈判双方将就细节问题进行艰难讨论，所以离达最终成协议还有一段路程。所以投资人对此应保持谨慎。”

无视利好欧元空头气焰嚣张 避险情绪降温黄金遭躺枪

希腊债务谈判时阴时雨，市场对于层出不穷的相关消息面也是反应不一。欧洲股市大受鼓舞，欧元继续“无视”谈判的积极因素，现货黄金则受到避险情绪回落拖累而走软。

日内欧市盘中，欧元/美元失守1.1300关口之后扩大跌幅至1.1232，刷新近4个交易日低位。

据来自伦敦和南欧的两位交易员表示，欧元/美元追随风险逆转率走低，之前多头位于1.1300下方的止损单被触发。

上述交易员指出，“技术上看，欧元/美元21日移动均线切入位1.1191或成为盘中支撑位，55日均线切入位在1.1077附近。”

同时，他们还根据美国证券托管结算公司(DTCC)数据分析称，今天到期的期权有执行价1.1100、规模12.4亿欧元合约和执行价1.1400、规模7.82亿欧元合约。

一些国际知名投行对于欧元的前景仍相当谨慎，高盛(Goldman Sachs)就指出，欧元可能面临来自欧银扩大QE(量化宽松)的风险

高盛在最新的分析报告中预计，如果希腊问题紧张情绪进一步上升的话，德国央行在内的欧洲央行或将扩大QE来阻止希腊问题蔓延。这显然不是欧元愿意听到的消息。

该行预计，希腊债务问题的余波将令欧元/美元下跌300点。紧接着QE加速可能令汇价在未来的几周再跌上700点。也就是说，欧元将面临1000点跌幅的风险。

法国巴黎银行(BNPP)更是表示，即使希腊谈判有达成协议的消息传出，这反而将会阻碍欧元的上升趋势。

法巴银行指出，“我们倾向于希腊一旦有什么问题‘解决’的消息释出，欧元之前的升势就会减弱。因为投资者做空欧元兑风险货币的意愿将再度上升。”

该行还认为，“欧元/美元的下行需关注1.1230水平。该点位是汇价日内可能跌至的一个目标位，但同时在该水平附近也将出现欧元的首个初步支撑。”

现货黄金是希腊谈判紧张气氛缓解的另一个“受害者”。随着市场避险情绪显著降温，现货黄金隔夜重挫近20美元，再度回到1180附近。

欧市盘中，现货黄金窄幅震荡于1182附近，金价一度上探1188.20，但是很快承压回落，延续了隔夜来的弱势整理格局。

技术上看，日线级别中，金价回探20日均线(当前位于1185附近)支撑，上行方面受到10日内均线(当前位于1188附近)的阻力，短线或将继续维持震荡整理，等待晚间美国经济数据和希腊消息面的影响。

市场分析人士当前短线仍偏于看空金价。福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir指出，“看起来希腊很可能在最后时刻达成协议避免违约。这对黄金来说，意味着进一步的下行压力。”

FXStreet分析师Dwhani Mehta表示，在本周接下去的耐用品数据、新屋销售等数据发布之前，美元将保持强劲，对黄金不利。

北京时间晚间20:30，美国商务部将公布5月耐用品订单月率，市场预期下滑0.6%，前值下滑1%；稍后的22:00，美国商务部将公布美国5月新屋销售年化月率，市场预期增长0.6%，前值增长6.8%。

如果美国经济数据向好，或将短线助涨美元指数，并对欧元和黄金造成进一步下行的压力。同时，投资者还需要保持对于希腊谈判最新消息的关注。