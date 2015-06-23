欧元狂跌近百点 希腊问题没那么简单





汇市概况：周二(6月23日)亚市盘中，欧元/美元大幅承压，汇价下跌近百点，刷新四个交易日低位1.1241。

事实上，在欧元最初的下跌阶段，并无希腊相关消息释出。当时，最新消息仍停留在希腊在税收和养老金问题上让步并提交新草案的“积极消息”。

但市场似乎并不满意，多数投行仍认为希腊债务问题的后续发展存在着极大的不确定性。而本交易日午盘释出的最新消息也似乎印证了这一点。希腊政府发言人主动承认，当前给债权人的提案看似很难过关。

本周四，希腊问题双方将再度展开谈判，在6月30日所谓“最后期限”的逼近下，该国债务局势似乎将变得更为错综复杂。

其他货币对方面，美元/日元刷新四个交易日高位123.77，澳元/美元刷新四个交易日低位0.7693。就连近期表现最强的英镑/美元也刷新四个交易日低位1.5764。美元看来是全盘强势，但该趋势能否维系则需仰仗晚间美国耐用品及楼市数据。

日内焦点、风向标：

16:00 欧元区 6月Markit制造业采购经理人指数初值

20:30 美国 5月耐用品订单

20:30 美联储理事鲍威尔在华盛顿就货币政策发表讲话

22:00 美国 5月新屋销售

主要货币走势分析：

欧元：周二亚市盘初，欧元/美元开盘报1.1342，汇价盘中暴跌。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱收缩殆尽，KDJ指标向下。从日线图来看，欧元可能逼向1.1175一线。

日元：周二亚市盘初，美元/日元开盘报123.37，汇价盘中持续走高。从技术上看，美元/日元日图MACD绿色动能柱犹存，KDJ指标拐头向上。从日线图来看，美元/日元短线或陷入高位区间震荡格局。

澳元：周二亚市盘初，澳元/美元开盘报0.7724，汇价盘中探底回升。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱收缩殆尽，KDJ指标向下。从日线图来看，澳元短线仍陷入低位震荡行情。