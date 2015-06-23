黄金矿企成本削减或已到极致 边际收益仍低迷

GMP Securities的报告指出，大部分黄金生产商都期望金价能有持续的回升，使得他们的边际收益也能够回升，以逆转目前一些对长期而言有效的活动的削减。然而事实却是，过去18个月金价一直处在相当平淡的水平。

GMP Securities的分析师们发表了研究报告称，大部分大中型黄金生产商的成本削减或许已经到了极致。

该机构指出，尽管黄金矿企在持续削减成本，但其边际收益却一直在下降。

GMP Securities的报告指出，大部分黄金生产商都期望金价能有持续的回升，使得他们的边际收益也能够回升，以逆转目前一些对长期而言有效的活动的削减。

然而事实却是，过去18个月金价一直处在相当平淡的水平。

报告指出，黄金生产商的成本在2013年开始下降，今年的预期也将低于两年前。

一些高级的生产商的平均全部维持成本(AISC)下降了8%，从2013年的1035美元/盎司下降到今年预期的958美元/盎司。

中等规模的矿企AISC平均从963下降到900美元/盎司，降幅7%

然而，金价却从2013年的1225美元下降了16%。

GMP Securities表示，现在的问题就在于，很难说矿企的成本削减还能再削减多少。