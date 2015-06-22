市场周评：耶伦A股共铸炼狱 希腊闹剧周一难完结

6月15日至6月19日金融市场概述：美联储主席耶伦本周再露鸽派本色，美元指数周中总体承压，一度失守94.00关口。

非美货币方面，希腊债务谈判的闹剧并未阻挡欧元温和反弹的部分，欧元/美元周中还一度升至1.14关口上方。美元/日元延续回落之势，黑田东彦强调其有关日元无下行空间的言论并非指名义汇率，但也不妨碍汇价跌至122.50水平。英镑/美元的表现最为强势，自身基本面无死穴，加之美联储放鸽，英镑/美元本周飙涨逾300点，一度升穿1.59关口。

大宗商品方面，国际现货金强势走高，一度升穿1200关键心理关口。国际现货银则仅温和走高至16.10水平附近。美国原油价格本周基本走平，交投于60.00美元/桶关口附近。

而对于国内投资者而言，中国股市本周可谓腥风血雨。沪指本周累计下挫13.32%，创2008年金融危机以来最大当周跌幅。

当周要闻盘点

耶伦真能持续打垮美元？

美联储周中维持利率不变，但点阵图显示下调了明后两年的利率预期。点阵图显示，维持2015年年底适合的联邦基金利率预期中值在0.625%不变，但将2016年预期中值由1.875%下调至1.625%，并将2017年预期中值由3.125%下调至2.875%。

美联储耶伦在讲话中再度发出对于强势美元的警告。耶伦表示：“我们在美元汇率上显然没有目标。我们将美元走势及其对经济的影响看作是影响前景的许多因素之一。”

她同时指出，“过去一年美元升值幅度很可观，强势美元对净出口造成了负面影响。美元升值还压低了进口产品价格，并临时性推低了通胀。”

高盛首席经济学家Jan Hatzius在报告中指出，“一些委员们现在预期联储年内将维持利率或者仅加息一次，这些人中可能就包括耶伦。”

Hatzius同时认为希腊债务危机可能也是令美联储推迟加息的潜在风险，他预计美联储将会每年加息100个基点。

耶伦的言论令美元指数本周一直处于被动，从95.18一度跌至94.00关口下方刷93.57低位，最终收于94.09一线。

希腊退欧利多欧元？

本周的欧元区财长会议依旧毫无进展，欧元区领导人约定下周一召开紧急峰会。其实这一结果一如市场预期，现在全世界都明白希腊在债务问题上就是一个拖字诀。

希腊在和欧元区财长据理力争的同时，齐普拉斯继续向俄罗斯求援。外媒称，希腊与俄罗斯签署一份备忘录，内容为扩大通过土耳其管线以及希腊国土向欧洲输送天然气，希腊称资金将由俄罗斯对外贸易银行（VEB）提供。

但是，为何希腊问题迟迟未果，但欧元周中反而不跌反涨呢？对此，摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师指针见血地指出，希腊退出欧元区对于欧元来说是利好。

该分析师表示，如果本月底之前希腊无法与债权人达成协议，将面临债务违约甚至可能退出欧元区。但是该行认为希腊危机对欧元构成利多因素。反之，一旦希腊达成救助协议，欧元反而会因此而下跌。

BK Asset Manangement首席外汇策略师Kathy Lien也指出，欧元在欧元区债市收益率下滑的情况下走高，强势告诉投资者两件事：投资者认为要么双方达成协议，或者希腊退出欧元区也是不错的选择。

不过，仍有投行根据传统逻辑看衰欧元后市。荷兰国际集团(ING)策略师Petr Krpata表示，“做空欧元/美元依然是对冲希腊违约甚至是退欧风险的具有吸引力的策略，因为在希腊违约或退欧的情况下欧元汇率将显著下跌。”

Petr Krpata建议投资者做空欧元/美元，3个月目标指向1.0700水平。

英镑王者地位显现

英镑本周受英国薪资数据及英国央行官员谈话提振。数据显示英国4月薪资增速为近4年来最快，而英国央行(BOE)决策者则对利率发表鹰派评论。

英镑/美元本周飙涨逾300点，一度升穿1.59关口。英镑贸易加权指数更是持续刷新七年高位，在一些强劲经济数据的支撑下，市场预期英国开始加息的时间或早于之前的预期。

瑞银汇率策略师Geoffrey Yu指出，“数据表现颇佳，而目前好消息不多。汇市投资人因而把资金投入英镑。”

法国巴黎银行汇率策略师Michael Sneyd表示，“由于闲置产能规模开始缩减，薪资数据重燃市场预期英国央行得在短期内升息。”

不过，在经历了大幅飙高后，也有投行对英镑后市渐趋谨慎。荷兰合作银行(Rabobank)高级汇市策略师Jane Foley指出，英镑近期上涨超出我们预期，我们预料英镑在今年下半年走软。

Foley解释称，这种观点是建立在美联储将在12月加息预期，其加息时间远早于英国央行，此外英国其欧盟成员国身份不确定性可能也会打压英镑。所以，我们仍然坚持看跌英镑立场。

Jane Foley认为，“虽然希腊违约风险可能会继续提供英镑短期支撑，我们预计1.60水平将成为强大心理阻力。坚持欧元/英镑6个月内将跌至0.70的观点”。

中国股市之殇

而对于国内投资者而言，本周最心痛的或许就是中国股市的血洗了。在经历了周一、周二，沪指陆续跌破5100点、5000点、4900点之后，沪指周五大幅杀跌失守4800点；创业板则狂泻逾6%，单日跌幅创一年半以来最大。沪深两市最后一个交易日近2000只个股下跌，几乎全绿。

沪指本周累计下挫13.32%，创2008年金融危机以来最大当周跌幅。两市个股全面下跌，仅仅140余只个股上涨，900多只股票跌幅超过9%，700股跌停。

彭博亚洲首席经济学家Tom Orlik与彭博经济学家Fielding Chen认为，导致股市下跌包括三大利空消息：1.大量公司首次公开募股2.有报道称融资交易监管力度将收紧3.经济数据走强一定程度上打消宽松政策预期。

摩根士丹利(Morgan Stanley)就投资大户们当前对中国股市的看法进行了一项深度调研。结果显示，他们并不乐观。

摩根士丹利中国分析师Brian Kelleher和他的团队发现，平均而言，受访者预计MSCI明晟中国指数未来12个月加权平均仅会上涨1.4%。这是大摩2013年3月开始进行这项调研以来的最低预期涨幅。与此同时，超过一半的投资者认为中国A股市场已经是个泡沫。

瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)中国证券研究主管陈昌华则直言，未来六个月股市的泡沫有可能会破灭。A股最近常见上午大跌下午反弹，显示市场内有很大分歧，应该要出现大的调整。

下周市场展望

下周的焦点仍然是希腊问题，预计随着6月底的临近，双方会作出实质性让步。问题是什么时候让步。

据报道称，希腊储户仅周五(6月19日)一天就取出12亿欧元，欧洲央行为希腊银行扩大紧急融资，但总理齐普拉斯坚称该国在欧元区的未来是安全的。

希腊必须在6月30日向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务。不过，齐普拉斯对还款流露出自信和冷静，其指出，“所有那些押注将会产生危机和恐怖的场景都将被证明是错的。”

欧洲理事会主席图斯克表示，任何人都不应指望欧元区领导人紧急峰会将到找到一个“神奇的解决方案”。“老鹰捉小鸡的游戏需要结束了。因为这不是一个游戏，也没有时间继续游戏下去了。”

从各方的消息来判断，周一的紧急峰会预计也不会有什么意外利好释出。但双方是否真的想在6月底闹掰呢？其实，希腊债务所谓的“最后期限”，从来就不止一个。

而在美国这边，美元多头必定在等待美国GDP、PCE、耐用品订单、新屋销售等数据来舔舐伤口。不过，其中部分数据是终值，能在多大程度上对市场产生影响从而支撑美元犹未可知。

下周重要经济数据和事件

周一

美国5月NAR季调后成屋销售

希腊债务谈判紧急会议

日银官员Naruki Mori “QQE与日本经济”演说

中国端午节假期休市

周二

美国5月耐用品订单

美国5月新屋销售

美联储理事鲍威尔就货币政策发表讲话

希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议

周三

日本央行公布5月会议记录

德国6月IFO商业景气指数

美国一季度个人消费支出物价指数终值

美国一季度实际GDP终值

周四

英国6月CBI零售销售预期指数

美国5月个人消费支出/收入

美国上周季调后初请失业金人数

瑞士央行行长乔丹发表演说

欧盟峰会在布鲁塞尔召开

周五

日本5月全国CPI

日本5月失业率