以欧元计价的黄金较1月触及近两年高位低大约9%。投资者担心欧元区危机，为金市提供一些支撑。希腊和国际债权人的债务磋商仍僵持不下。欧元区领导人周一举行紧急峰会，致力避免希腊违约，此前希腊银行存款外流加速。

金融事件回顾：



美元区：美联储上周中维持利率不变，但点阵图显示下调了明后两年的利率预期。点阵图显示，维持2015年年底适合的联邦基金利率预期中值在0.625%不变，但将2016年预期中值由1.875%下调至1.625%，并将2017年预期中值由3.125%下调至2.875%。



欧元区：希腊债务谈判的闹剧并未阻挡欧元温和反弹的部分，欧元/美元上周中还一度升至1.14关口上方。



国际原油：美联储决议后耶伦偏于鸽派的言论致美元下跌，同时上周三的经济数据显示原油库存连续7周下降以及中东地缘政治紧张局势持续发酵使得油价获得上涨的动力；沙特4月原油出口下降但总产量再度刷新历史记录；美国原油钻井数已经连续28周下降，上周降幅4口。



中国股市：对于国内投资者而言，中国股市上周可谓腥风血雨。沪指上周累计下挫13.32%，创2008年金融危机以来最大周跌幅。



原油分析（以宁贵油为例）：



美国油企预计页岩油将在年内产量提高，国际原油市场供过于求现状仍然难以缓解，原油价格受到打压。从周线来看，油价依然维持在一个箱体震荡的大区间里。鑫久灵认为国际原油从42.03美元/桶涨至60美元/桶只是一个暂时性的反弹，受累于世界经济放缓和原油市场供应过剩，油价还会继续“难受”下去。从日线来看，K线横盘排列，布林带依然走平，上周最高触及2929一线，布林上轨承压，此后一路下探，油价在上周收官阶段站在了布林中轨下方，本周高开低走，原油市场恐怕不容乐观，笔者认为油价震荡偏弱。



现货原油操作建议：



在2850—2860空，止损25个点，目标2815—2825



现货白银操作建议：



3190—3200空，止损30个点，目标3140—3150



今日重点关注事件：



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