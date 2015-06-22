“资本管制”将成为希腊退欧的前兆

随着市场对希腊违约的担忧不断加重，希腊国内存款已经开始加速外逃，希腊自动取款机前也开始排起长龙。三家马车已经发出最后通牒，资本管制似乎成了希腊政府不多的选项。

独立智库OpenEuro联席董事、欧洲问题专家Raoul Ruparel撰文指出，资本管制看似可以缓解银行挤兑，限制资本外逃。但会对希腊经济产生巨大负面冲击，而且并不解决实际问题。希腊实施资本管制，将成为其退欧的前兆。

希腊将如何实施资本管制？

现金/ATM机取款限制：该措施将有助于缓解目前已经出现的大规模存款外流，如果周一的协议没有达成，那么外流速度可能会加剧。当年塞浦路斯资本管制时，每天的取款限额是300欧元，希腊可能会更低。因为塞浦路斯主要是外资流出，而希腊则面临国民储蓄流失。

国外转移限制：此举是为了限制人们将资产转移到希腊境外，届时，只有与企业实际业务相关的资金允许转出。

征税和时限：希腊政府可能对人们某些取款和对外资金转移施以重税。这既可以起到限制资金外逃的作用，还可以增加政府收入。政府还可以对取款和资本转移设置时间限制。

现金控制：人们在欧元区内的自由流动显然也很容易导致大量现金或资产出境。这就需要对人们出境时携带的现金和资产进行限制。比如，政府需要防止人们在希腊买了车，然后开到境外出售。这听起来很荒谬，但确实有必要。

资本管制对希腊经济有何影响？

影响巨大。希腊经济对现金的以来非常大。所以，资本管制可能会导致流动性枯竭。2000年初阿根廷实施资本管制就曾出现过这种状况。

总的来说，对取款和交易进行限制将使企业很难开展业务，国外企业将尤其艰难。总体的影响将取决于资本管制的时间和强度。塞浦路斯的资本管制陆陆续续持续了两年，冰岛实施管制已有八年，直到现在才看到了取消的曙光。对希腊而言，只有当其退欧风险消除之后，才可能取消管制。而在此之前，希腊必须与欧盟达成救助协议。

资本管制将于何时开始？

在以下几种情况下，希腊有必要进行资本管制：

违约：希腊本月底有可能无法偿还IMF贷款，这会导致希腊退欧的担忧，从而助长银行挤兑。

ELA切断：欧洲央行如今每周都会审查对希腊的紧急流动性援助工具(ELA)。如果最终没能达成援助协议，那么央行可能会拒绝提高ELA上限或收紧抵押品规则，这都会降低希腊银行业的信贷额度。如果存款流失的时候还伴随着ELA被收紧，那么银行业就可能出现资金缺口，就有必要实施资本管制。如果援助到期或者希腊违约，欧洲央行有可能完全切断ELA。不过，值得指出的是，欧洲央行目前并不想成为按下扳机的人。

简言之，如果短期内没有新的协议达成，那么资本管制的可能性会更大，尤其是到了月底援助到期的时候。

希腊为什么需要资本管制？

读了以上这些，希腊资本管制的目的已经不言自明——消除银行挤兑，停止资本外逃。但我们还需要回答一个更深层次的问题，资本管制的根本目标是什么？

归根结底，资本管制是为了给某些严厉的政策赢得时间，这样才能称得上有效。塞浦路斯和冰岛都实施了严厉的存款减记，他们通过资本管制防止了大量的资本外流。减记在很短时间内就能完成，而希腊的问题需要长期解决，其未来在欧元区的地位存在巨大的不确定性。这不是依靠简单地“买时间”就能解决的一次性问题。

所以，希腊政府最终很难通过资本管制解决问题。希腊在过去六个月内没能和债权人达成新的救助协议。即便它实施了资本管制，这也并不能保证未来的几天、几周或几个月中能达成协议。如果希腊政府让经济和人们忍受了一段时间资本管制的痛苦之后，最终决定同意援助协议。那它为什么不一开始就同意呢？很显然，在资本管制的重压之下，希腊政府的谈判手腕并不会比现在更高明。

所以，Ruparel认为虽然资本管制在技术上可行，但对希腊而言，它没有实施资本管制的明确理由。这也是为什么，Ruparel相信资本管制将拉开希腊退欧的序幕。这样，资本管制至少还能有一个明确的目的——为希腊转向一个新的货币体系赢得准备时间。

所以，一旦人们开始认真地讨论资本管制，这本身就是一个非常负面的信号。