欧洲多国对华签证再松绑 加紧争抢中国游客

伴随鼓起来的荷包和不断更新的旅行观念，中国游客出境游热情高涨、行情火爆。而人数众多、购买力强的中国“金主”更成为不少欧洲国家竞相“争夺”的对象。在其他欧洲小伙伴一波又一波的对华签证松绑浪潮中，英国、德国等国终于按捺不住，相继推出放宽签证限制的新政策，加紧争取中国游客。

英国与比利时

用同套文件申请英国和申根签证

英国内政部19日宣布，将对中国公民进一步简化签证申请，允许中国公民在同一个签证中心申请英国和欧洲申根国家签证。

根据英国与比利时达成的一项合作伙伴协议，中国游客和商业人士只需要前往设在北京、广州或上海的三家联合签证中心一次，就能同时申请英国和申根签证，无需多次奔波。

新签证程序7月1日启动。中国公民届时可以使用同一套申请文件，上网申请英国和比利时签证并缴费，然后预约签证时间，完成整个程序。为缩短申请时间，英国和比利时方面打算在10个工作日内受理两份签证申请并作出决定。

英国内政大臣特雷莎\uB7梅说，新计划将为前往英国和欧洲的中国公民创建“一站式服务”，不论他们是为公务还是休闲。

早在去年夏天，英国就开始简化针对中国游客的签证申请程序。去年10月底，英国启动了英国－爱尔兰签证体系，允许部分持有爱尔兰短期访问签证的中国公民入境英国，持有部分英国访问签证的中国公民入境爱尔兰。

英国《金融时报》报道，截至今年3月的一年间，英国对中国游客和商务人士发放的签证数量同比增长10%。不过，与法国、意大利这样的中国游客热门旅行目的地相比，英国的差距还不小。

英国一些商业游说团体先前抱怨，英国和申根签证体系各自为政，迫使中国游客穿梭于两套截然不同的体系，一些人不得不在欧洲大陆和英国之间二选一。于是，出手阔绰的中国游客与伦敦擦肩而过，却在巴黎和米兰血拼扫货。

英国旅游局显然看到了中国游客对提振英国经济的意义。统计显示，每增加22名中国游客，就能为英国旅游业增加一个就业岗位。今年恰逢中英文化交流年，在“二合一”的新签证政策下，预计会有更多中国游客把英国列入自己的欧洲旅行计划。

德国

签证办理时间从原来的5天缩短为3天

与英国类似，德国相对复杂的签证申请程序一度把不少中国游客挡在国门外。如今，看到邻国开门迎客，坐享旅游红利，德国决定简化程序，缩短签证办理时间。

法国、西班牙、意大利等国先前已经实施针对中国游客的签证便捷程序，出签时间24小时至48小时。为了吸引更多中国游客和投资者，德国这次决心跑步前进，迎头赶上。

德国驻华使馆17日宣布，中国公民签证申请的办理时间从原来的5天缩短为3天。根据中德政府先前的磋商成果，今年年底前，普通旅游者有望在两天之内拿到赴德签证，申请材料也将减少。

在网站的一篇新闻稿中，德国驻华使馆称德中两国9个月前约定的签证程序简化措施“效果明显”。2015年5月，德国驻华使馆审发超过1.5万份签证，与去年5月相比增长31.13%。

德国驻华使馆说，已经实施的简化措施包括：自今年5月1日起，48小时内向商务人士发放签证且不收取加急费用；与过去一年相比，显著提高一年/多年多次往返签证的发放比例；经常旅行的商务人士可获签有效期最长5年的申根签证。

德国驻华使馆说，德国“欢迎中国公民赴德，无论是旅游者还是商务人士”，而简化签证程序是“重要前提”。使馆还扩建了北京签证处，以便更好地服务申请者。

意大利

持有世博会门票申请者能走“绿色通道”

意大利一直是中国游客钟爱的传统欧洲旅行目的地之一，今年5月开始的米兰世博会则成为意大利吸引中国游客的又一卖点。

意大利方面预计超过100万人次中国游客参观世博会。为了方便中国游客，在签证材料齐全情况下，意大利驻华使馆和领馆承诺在36小时内发放个人旅游和商务签证。

同时，意大利使领馆和多家旅行社合作，对持有世博会门票的申请者开绿灯。只要机票、酒店、签证同时交给合作旅行社办理，就能走“绿色通道”。

《欧洲时报》报道，中国游客的境外消费居世界第一。如今每年出境旅游的中国人大约1.2亿。预计至2020年，出境游的中国游客数量将达到2亿人。

为了方便中国申请者，不少欧洲国家都颇花了一番心思。除了缩短签证办理时间，法国、芬兰等国还推出了签证快递到家的贴心服务，让申请者免受奔波之苦。

说到底，不论二合一、两天取、看世博还是送到家，五花八门的欧洲签证松绑政策，目的都是一个：吸引中国游客、拉动经济增长。