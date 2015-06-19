美联储三支冷箭洞穿美元防线 英镑王者归来黄金欲乘热打铁

隔夜的美联储利率决议给美元指数当头一棒，联储下调了明后两年的利率预期，耶伦则警告了强势美元的负面影响。周四(6月18日)欧市盘中，美元指数进一步扩大跌幅，汇价触及四周低位。非美货币全线发力，英镑/美元飙升至7个月高位；现货黄金亦短线拉升至1197.80水平，机构看好金价短线仍有进一步上行的空间。

美联储三支箭洞穿美元防线 空方步步逼近关键位置

隔夜的美联储利率决议给美元浇了当头一盆冷水，联储政策声明和耶伦讲话透露出的三大利空消息让市场对于美元的乐观情绪大幅降温。

首先，美联储宣布下调了明后两年的利率预期。美联储政策声明显示，维持2015年年底适合的联邦基金利率预期中值在0.625%不变，但将2016年预期中值由1.875%下调至1.625%，并将2017年预期中值由3.125%下调至2.875%。

这无疑暗示美联储未来将会放缓加息的步伐。此外，美联储决策层中支持年内加息一次的委员也由3月的3人增加至7人，表明联储可能会推迟首次加息时间至今年12月。

其次，美联储政策声明中下调了对于GDP增速的预期。声明显示，联储将2015年GDP增长预期值由2.3%-2.7%下调至1.8%-2.0%。

此外，美联储耶伦在讲话中再度发出对于强势美元的警告。耶伦表示：“我们在美元汇率上显然没有目标。我们将美元走势及其对经济的影响看作是影响前景的许多因素之一。”

她同时指出，“过去一年美元升值幅度很可观，强势美元对净出口造成了负面影响。美元升值还压低了进口产品价格，并临时性推低了通胀。”

受到三大利空因素的影响，美元指数随后显著回落。日内欧市盘中，美元指数扩大跌幅，汇价最低触及93.65水平，刷新近四周低位。

纵观美联储政策会议，联储下调明后两年利率预期对于市场的“杀伤力”无疑是最大的。该消息一出，包括高盛(Goldman Sachs)等在内的国际知名投行纷纷将首次加息日前由9月推迟至12月。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在最新的报告中指出，“一些委员们现在预期联储年内将维持利率或者仅加息一次，这些人中可能就包括耶伦。”

Hatzius同时认为希腊债务危机可能也是令美联储推迟加息的潜在风险，他预计联储将会每年加息100个基点。

IG Ltd的策略师Stan Shamu表示，“美联储会议比预期的要更为鸽派一些，这也是美元承压回落的原因。”

花旗集团(Citigroup)的G10货币策略师Steven Englander指出，“美联储决策者显然意识到提前泄露加息只会给市场带来‘坏处’。”

他直言，“美元已经开始走软，现在是追空美元最好不过的时间点。”

晚间，美国将迎来一系列的经济数据，美元或许正急需要强劲数据支撑。苏格兰皇家银行(RBS)就认为，美国重磅经济数据将让美元迎来重要的反弹契机。

北京时间晚间20:30，美国劳工部将公布美国5月未季调消费者物价指数年率，市场预期持平，前值下滑0.2%；同时，劳工部还将公布上周季调后初请失业金人数，市场预期27.5万人，前值27.9万人。

苏格兰皇家银行表示，“市场将寻找两项通胀数据呈现冲突结果的协调方法，因此晚间的物价数据能否保持近期升势显得尤其关键。”

该行预计，核心CPI将录得0.2%的月率增长，年率水平将继续提升1.8%。如果通胀数据和初请失业金数据能够优于市场预期，或将给美元指数带来一定的支撑。

数据很给力英镑进入暴走模式 黄金打响1200攻坚战

美元走软让欧元等非美货币又看到了机会。日内，欧元、日元及澳元等货币对美元纷纷走强，而表现最为抢眼的仍是英镑。

日内英国统计局公布的数据显示，英国5月季调后零售销售月率增长0.2%，预期持平，前值下滑0.2%。其中分项数据显示，剔除汽车燃料的5月份零售销售环比增长0.2%，预期下降0.2%；剔除汽车燃料的零售销售同比增长4.4%，预期增长4.3%。

数据公布之后，英镑/美元扩大涨幅，汇价一路突破1.5900，最高触及1.5924，刷新近7个月高位。

自6月以来，英镑/美元从1.5272附近升至1.5900附近，汇价累计涨幅逾600点。同时，英镑/美元已经将2014-2015年以来的跌幅收复了一半。

彭博分析师Sejul Gokal指出，英镑/美元或将进一步上探1.5945水平，上方阻力关注1.5945、1.6000和1.6023。

除了，欧元/美元也趁势反弹，汇价于欧市盘中上破1.1400关口，最高触及1.1417水平，后市恐测试5月高位1.1465。

德国商业银行(Commerzbank)固定收益部首席分析师Karen Jones在日内报告中表示，“欧元/美元已经侵蚀了下降趋势线1.1321切入位，并突破了1.1380/87阻力(6月4日高点)。但若汇价重返该阻力下方，我们对汇价将持中性偏跌看法。若汇价重启下行趋势，则跌势可能延续至1.1052枢轴和1.0845/19一线。”

DailyFX技术专栏Ilya Spivak指出，“欧元/美元延续早前反弹势头。汇价更高目标指向61.8%回撤位1.1439。上方更强阻力位于76.4%回撤位1.1586。若汇价收低于1.1320(50%回撤位)，将开启测试下方38.2%回撤位1.1202的可能。”

现货黄金日内的动向也引人关注。欧市盘中，现货黄金加速上行，金价自1185附近飙升逾10美元，最高触及1198.20水平，刷新半个月高位。

随着美联储政策声明暗示可能推迟首次加息时间点，机构开始认为金价短线仍有上涨空间。FX Empire指出，金价若突破1190，则将有望更上一层楼，目标1220水平。

永丰金融亦表示，金价突破了5日均线，并且5日均线已经超过了10日均线且即将超过20日均线。这一迹象暗示金价可能会继续上行。

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel认为，“美联储的决议表明了货币紧缩会比美联储此前预期的更晚到来。近期Comex数据显示空头头寸再增加，因此金价可能有进一步上行修正的空间。