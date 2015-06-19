希腊被判“死缓” 传闻又让欧元“玩了一把心跳”

周四欧元区财长会议依旧毫无进展，欧元区领导人已经约定下周一召开紧急峰会，希腊也因此暂时被判“死缓”。周四有关希腊的一则传闻再度引燃汇市，欧元上演“高台跳水”。尽管近期希腊相关的负面消息不断，但总体而言欧元表现富有韧性。不过分析师警告称，一旦希腊问题变得不可收拾，导致该国违约、并真的退出欧元区，欧元势必会遭受严重影响。

周四欧元区财长会议依旧毫无进展，欧元区领导人已经约定下周一召开紧急峰会，希腊也因此暂时被判“死缓”。周四有关希腊的一则传闻再度引燃汇市，欧元上演“高台跳水”。好在美联储鸽派声明和疲弱的美国通胀数据令美元承压，导致欧元/美元日内依然小幅收高。

因有报道称，作为提交给希腊的最后通牒的一部分内容，债权人计划将当前的援助计划延长。周四(6月18日)纽约时段早盘，欧元/美元一度上涨至5月18日来最高水平1.1435。

德国报纸《时代周报》报道称，债权人希望将当前的希腊援助计划延长到年底，而国际货币基金组织(IMF)不参与。

但随后欧盟外交官辟谣称，德国《时代周报》有关债权人向希腊妥协的报道与现实无关，这样的提议肯定不会实施。德国总理默克尔(Angela Merkel)也表示，她没有听说向希腊政府提出过任何新提议。

受上述言论影响，欧元/美元短线大幅跳水，汇价最低触及1.1348，较高点回落近100点。欧元/美元纽约尾盘上涨0.40%，报1.1380。

默克尔周四在柏林的新闻发布会上表示：“我只能说，三个机构债权人已经制定了一份计划，当然也准备好与希腊政府就第二个计划的终结继续谈判，这也是我们所反复强调的。”

当被问及IMF是否必须继续参与的时候，默克尔回答道：“是的，局势就是这样”。默克尔声称，她不清楚这些媒体报道。

DailyFX撰文称，尽管此前市场并未对周四举行的欧元区财长会议抱有多大希望，毕竟之前希腊以及欧盟官员均表示本次财长会议达成协议的可能性非常有限，但当会议结束，果真未有协议达成时，市场仍然非常失望，失望的结果就是在欧元的带领下非美货币全面回落。

因美联储(FED)周三下调经济增长预估，且没有明确暗示何时将开始加息，与此同时，美国通胀数据令交易商愈发不确定何时美联储将开始加息，美元指数周四纽约尾盘下跌0.33%，为连续第二个交易日下跌。

美国劳工部周四公布的数据显示，5月美国消费者物价指数(CPI)月率上升0.4%，虽高于4月升幅0.1%，但不及预期。扣除食品和能源的核心CPI月率仅升0.1%，升幅为12月来最小，4月为上涨0.3%。

硅谷银行(SVB Financial Group)高 级外汇交易员Minh Trang表示：“CPI数据对美元没帮助，但市场波动主要是因为美联储，主题是首次加息之后循序渐进加息。”

BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示：“市场原本指望数据会有惊喜，但没有成真，市场仍在对周三的美联储货币政策决定感到失望。”

相比3月的预估，美联储官员小幅下调2016年底和2017年底的基准利率预期，更多的政策制定者现倾向于今年仅升息一次或根本不加息。

分析师表示，总体来说，利率预估和美联储主席耶伦(Janet Yellen)的讲话被解读为对通胀的立场鸽派，使交易商吃不准联储会在9月还是12月开始加息。

北欧联合银行(Nordea)驻新加坡交易业务主管Jesper Bargmann称，整体而言，利率预期和耶伦的讲话被解读为略显鸽派。

欧元区下周召开紧急峰会 希腊现严重资本外流

周四卢森堡的闭门会议在各种自相矛盾的报道中持续了四个小时，但最终未能打破希腊和债权人之间的僵局。欧元区领导人决定下周一召开紧急会议，以防止希腊出现违约。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在声明中称，他已召集欧元区各国政府首脑于北京时间周二01:00在布鲁塞尔开会，在“最高政治层面”讨论希腊问题。

希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表示，他已向债权人递交了一份新的可靠建议，但拒绝探讨失败的可能性。他声称，像往常一样，债权人在把希腊推向出事的危险境地。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)已开始公开表示：“在6月30日之前依照协议支付希腊资金已经难以想象，我们已经做好准备，应对希腊不能留在欧元区的可能性。”

资深银行业消息人士透露，上周末的布鲁塞尔谈判破裂后，希腊储户周一至周三已提走约20亿欧元。这是欧洲央行周三同意上调希腊央行提供给该国银行业紧急流动性援助上限规模的近两倍。

截至4月底，希腊银行业持有的家庭和企业存款总金额为1,336亿欧元，而三天内存款取现就达20亿欧元，约占存款总额的1.5%。

一位不具名的希腊政府官员在雅典表示，希腊政府不会被要挟。这名官员称，希腊在企图引发其资本外逃和破坏经济及金融体系的阴谋面前会保持冷静和果断。

希腊财政部发言人拒绝评论近期的资本外流情况。一位政府发言人周三称，没有实施资本管控的计划。

希腊央行本周稍早已发出警告，若希腊违约再加之实行资本管控，那么将导致希腊退出欧元区，甚至会退出欧盟，这将是欧元区和欧盟遭遇到首个成员国的退席。

希腊问题为何未造成欧元大跌？

尽管近期希腊相关的负面消息不断，但总体而言欧元表现富有韧性。不过分析师警告称，一旦希腊问题变得不可收拾，导致该国违约、并真的退出欧元区，欧元势必会遭受严重影响。

BK的Kathy Lien表示，欧元在欧元区债市收益率下滑的情况下走高，强势告诉投资者两件事：投资者认为要么双方达成协议，或者希腊退出欧元区也是不错的选择。

Lien在每日汇市研报中写道：“希腊退出对于欧元区来说代价巨大，可能会造成整个欧元区的经济和金融危机，并引发更深层次的结构性冲突，投资者将考虑葡萄牙、爱尔兰和西班牙的未来前景。希腊退欧可能轻易导致欧元/美元跌掉5%，不过这一局面仍有望规避。下一个解决问题的机会节点在6月25日的欧盟峰会。”

三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)驻纽约外汇交易业务经理Naohiro Nomoto说：“最近很奇怪，尽管有很多希腊问题的负面报道，但欧元汇率并没有多大幅度的下跌，市场可能在寻找美联储9月份加息的更确凿线索，但最终感到失望，这种状况拉低美元。”

荷兰国际集团(ING)策略师Petr Krpata在客户报告中预计美联储将在9月加息，他建议做空欧元/美元，3个月目标指向1.0700水平。

Krpata表示：“做空欧元/美元依然是对冲希腊违约甚至是退欧风险的具有吸引力的策略，因为在希腊违约或退欧的情况下欧元汇率将显著下跌。”

Krpata认为，即便希腊协议在本月达成，欧元上涨的空间恐怕也将有限。