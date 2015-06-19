周四(6月18日)金融市场上，美元总体仍维持弱势，贵金属价格大涨，国际油价走高，欧美股市多数上扬。日内，市场聚焦加拿大通胀及零售数据，日本央行决议适度关注。

主要货币及商品6月18日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.1360；英镑/美元收报1.5878；澳元/美元收报0.7798；美元/日元收报122.94；美元/加元收报1.2222；美元/瑞郎收报0.9214。

大宗商品：现货金收报1202.01美元/盎司；Comex期金收报1202.0美元/盎司；现货银收报16.16美元/盎司；Comex期银收报16.153美元/盎司；布伦特原油收报64.26美元/桶；NYMEX原油收报60.45美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数收高180.10点，或1%，至18115.84点；标准普尔500指数收高20.80点，或0.99%，至2121.24点；纳指上扬68.068点，或1.34%，至5132.949点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.17%，报1524.54点。德股DAX指数大涨1.11%，报11100.30点。法股CAC指数上涨0.27%，报4803.48点；英国富时100指数收高0.41%，报6707.88点。

6月18日重要经济数据汇总：

据美国劳工部今天出炉的一份报告显示，扣除食品和能源等价格波动性较大的产品之外，美国5月核心消费者物价指数(CPI)依然疲软，表明通胀反弹可能仍然需要一段时间，才能达到美联储的目标位。美国劳工部(DOL)周四(6月18日)公布的数据显示，美国5月核心CPI月率仅仅增长0.1%，创今年最小增幅，预期增长0.2%，前值增长0.3%。

美国上周季调后初请失业金人数减少，创下今年5月9日以来的低位，表明世界第一大经济体的劳动力市场延续强劲的复苏势头。美国劳工部(DOL)周四(6月18日)公布的数据显示，美国6月13日当周季调后初请失业金人数减少1.2万至26.7万，预期27.5万，前值27.9万人。

重要新闻回顾：

希腊还款大限日益临近，而希腊于债权人的一次次谈判都无功而返。由于周四(6月18日)的欧元区财长级谈判宣告破裂，欧元区领导人决定下周一(6月22日)在布鲁塞尔召开紧急峰会，以尽力并迫使各方达成一项希腊协议。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)日内表示，欧元区援助计划到期之前希腊政府不可能收到一份钱的援助款，而且月底它还得偿付国际货币基金组织(IMF)约15亿欧元欠款。他补充说，希腊若想拿到援助款，就得将援助计划延期。

市场热点追踪：

周四欧元区财长会议依旧毫无进展，欧元区领导人已经约定下周一召开紧急峰会，希腊也因此暂时被判“死缓”。周四有关希腊的一则传闻再度引燃汇市，欧元上演“高台跳水”。尽管近期希腊相关的负面消息不断，但总体而言欧元表现富有韧性。但分析师警告称，一旦希腊问题变得不可收拾，导致该国违约、并真的退出欧元区，欧元势必会遭受严重影响。

周五(6月19日)关注重点：

日本央行货币政策会议公布利率的决定/14:30黑田东彦举行记者会

20:30 加拿大 4月零售销售

20:30 加拿大 5月消费者物价指数