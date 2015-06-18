美联储行动谨慎 经济复苏活力仍不足

美联储6月维持利率不变，多数美联储官员认为应在2015年底前加息。

近来，美联储是否加息吊足了市场胃口，6月17日，美联储委员会在结束为期两天的货币政策例会后表示，鉴于美国经济在年初开始温和增长，就业加速扩张，未来数月内该央行将采取加息行动，但就目前而言，基准利率将维持不变。市场认为，美加息步调较预期缓慢，经济复苏活力仍不足。

此前，在3月会议上，美联储称若经济表现符合预期，未来会议上可能加息。

美联储：利率维持不变 预测年底加息仅一次

经历了100多天的拉锯战，美联储终发声，决定基准利率维持不变，并称首次加息时间会根据经济发展状况相机而动。

今年早些时候，许多美联储官员认为6月加息是一个可能的选项。然而冬季的增长停滞破坏了这项计划。在本次报告中，官员们预期2015年底联邦基金利率中值为0.625%，17名官员中有15名表示他们预期在2015年底前开始提升短期利率。预期首次加息会是在9月份。但官员们在今年稍后加息时点和加息速度上的分歧也越来越明显，并且有更多的委员倾向于年底前加息一次，而非两次。

有分析人士认为，官员们降低了对2016年和2017年联邦基金利率的预期。意味着美联储对更长期美国经济的表现并不确定。

此外，声明中美联储还大幅下调了美国2015年的经济增长预期。从3月的2.3%~2.7%降至1.8%~2.0%。小幅上调了对今年失业率的预测，3月时预计年底时失业率达到5.0%~5.2%，目前是5.2%~5.3%。

总体而言，在本次声明中，美联储行为更加谨慎，没有释放有关加息时点的更多信号，只是再次强调如果美国就业市场进一步改善，美联储将启动加息。

市场：美元走强 油价下跌

在汇市方面，由于美联储加息步伐有所推迟，货币政策仍然保持高度宽松，在此影响下，美元指数延续跌势。目前美元指数已经从3月中旬近100点的高位震荡下降到95点左右。

商品市场方面，在会议声明发布后现货金价升幅逾10美元，最高升至1188.74美元/盎司；现货银价升0.22美元，最高升至16.27美元/盎司；美国原油价格缩减日内跌幅，周三纽约商业交易所原油期货价格下跌5美分或0.1%，收于每桶59.92美元。

相对于主要股市，加息对新兴市场更加不利。过去几个月，联储局加息的预测令新兴市场的货币跌至多年来的低点，各地股市也受到牵连。声明发布后，10年期美债收益率上涨4个基点，报2.320%。欧洲股市下跌。欧洲泛欧绩优300指数收盘下跌0.7%，报1522.91点。英国富士100指数下跌0.4%。德国DAX指数下跌0.7%。法国CAC 40指数下跌1.0%。

法国兴亚银行(SocGen)亚洲外汇策略主管Jason Daw表示，美联储收紧政策之后，新兴市场货币走向较不确定。由于政策不确定性消除，可能出现涨势，但存在资本外流的风险。

专家：美经复苏根基不稳 加息自身风险多

据美国商务部上月底公布的数据显示，今年美国一季度的经济负增长0.7%，较第一次估测的增长0.2%明显下降，个人消费、私人投资、净出口全面下滑，这也是美国经济自2014年一季度以来再次出现季度萎缩。

鉴于当前的经济状况，第一次加息的时机对于美联储而言至关重要。不少部分金融专家表示，美联储加息将会给目前尚不稳固的经济带来诸多风险。

分析人士称，美国经济近两年来频繁在一季度遇冷，说明此轮经济复苏的根基并不牢固，宏观数据不支持过早加息。此外，国际货币基金组织（IMF）和世界银行也劝诫美联储将加息时间推迟到2016年上半年。

中国国际交流中心经济研究部副研究员刘向东认为，一旦美联储决定加息，美国国内经济势必会产生泡沫挤出效应，一些依赖低利率的中小企业可能面临破产风险。

交通银行资产管理中心高级研究员陈鹄飞说，虽然此前美联储持续大规模的QE宽松，但是商业银行的消费信贷意愿依然不振，一季度美国GDP增速的超预期大跌以及5月份工业经济的疲弱也再次表明，美国经济复苏依然脆弱，加息依然为时过早。”

，加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）驻纽约新兴市场和全球外汇策略主管特内高泽（Daniel Tenegauzer）认为，美元在加息后会继续升值，因为其他央行正在下调利率、增加货币供应，对其他货币构成了压力。

美联储主席耶伦则表示，外界不应过分关注首次加息的时间，而应该同样关注美联储启动首次加息后的整个进程。

针对美联储加息对人民币汇率的影响，招商证券宏观研究主管谢亚轩则认为，美联储加息对人民币构成挑战，但加息的预期对人民币汇率的影响已经体现，所以，当美联储第一次加息时，人民币汇率不会明显波动。

中国金融信息网特约专栏分析师赵伟说，美联储加息经过对资本市场、外汇市场以及大宗商品市场的影响传导至中国国内，人民币阶段性的贬值预期上升会在短期内影响中国的货币政策制定，但总体影响会非常有限。

换言之，目前人民币汇率已经处于较高水平，加息对中国实体经济和投资者情绪不会并不会产生较大波动。