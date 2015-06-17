人民币不能大幅贬值的原因

人民币活出自我！

人活一口气，树活一张皮。

我们天天说“人民币国际化”，这固然是举国上下的远大目标，但实现起来肯定要一步一步走，而我国政府则是当仁不让的操盘手。我们在前几期杂志中已经强调过，人民币不会大幅贬值。今天我们就来具体分析一下人民币不能大幅贬值的原因。

从人类历史发展来看，任何一个成功的世界流通货币，在成为世界货币之前，必须要保持自身币值的稳定，货币，跟人一样，也需要一个正面、阳光、稳健的良好形象。其实，我们一再强调人民币不贬值，最为重要的就是人民币的国际化问题。人民币国际化作为一项国家发展战略，逐渐地向前走是不可逆转的趋势。但是，在人民币国际化的过程中，则存在不小的风险。因为，人民币国际化不仅在于使中国对世界的责任增加了，也在于容易把中国的风险在全世界暴露。因此，如何保证人民币汇率的稳定，是政府逐渐推进人民币国际化的重要前提。也就是人民币的“形象”不能被破坏。

在当前以信用货币美元为主导的国际货币体系下，要想找到一种货币对另一种货币的均衡价格是相当困难的，更何况人民币还不是可自由兑换的货币，人民币汇率形成机制的市场化还有很长的路要走。在这种情况下，要找到人民币的均衡价格根本就不可能。还有，以出口为依赖的经济增长方式正在调整与变化，通过人民币汇率贬值来刺激出口已经不是政府所关注的重点，说白了，现在我们也不需要用货币贬值来增加出口，更何况我们现在出口的都是些什么“货色”？那些“破烂”还是让印度或者东南亚国家去做吧。

政府更为关注的应该是人民币贬值对人民币国际化的影响。因为，人民币的国际化就得靠强势的人民币来支撑，如果人民币快速贬值，即使是对非美元货币贬值，也会严重影响人民币的国际化，甚至可能导致人民币的国际化突然终止。没有一个国家或企业愿意接受将贬值的货币，如果人民币贬值阻碍人民币国际化的进程，这是我国政府不愿意看到的。特别是当前中国政府要实现宏大的“一带一路”振兴中华的梦想，更是需要强势的人民币来支撑。贬值的人民币是不可能达到此目标的。

同时，人民币的贬值会严重影响中国在国际上的经济地位。可以看到，中国之所以能够短时间内成为经济强国，既与国内经济快速增长、出口旺盛、总体实力经济提升等方面的因素有关，更是与2005年人民币汇改以来人民币的快速升值有关。2005年以来，人民币对美元汇率或人民币的名义汇率升值达35%以上，而实际有效汇率则升值达50%以上。人民币如此快速升值，以人民币来计算国内生产总值GDP，相对其他国家来说，中国的经济实力岂能不快速上升？因此，为了保持中国经济在国际上的影响力，进一步展现中国经济在国际上的实力，政府是不希望人民币贬值的。

再就是，在人民币国际化的过程中，如果人民币的贬值特别是人民币大幅度贬值，可能会导致市场的恐慌而引发国内资金大量的流出。从最近的情况来看，今年以来不仅中国外汇储备减少1,000多亿美元，而且一季度的外汇占款同比少增1.04万亿美元，这可能是国内资金流出或企业持有外币不结售等结果。如果大量的资金流出中国，这不仅会影响中国的宏观经济政策，也会影响国内外对中国经济的信心及导致市场恐慌。

有人会说，那欧洲和日本争相贬值自家货币为哪般？其实，在当今世界，美国一家独大，本来欧洲和日本经过几十年的心里调整，做个“老二老三”也可以，但是中国的崛起，并从它们身边迅速超越，它们却连阻止或追赶的力气都没有，更有甚者，印度等发展中国家甚至也有超越它们的架势。欧洲和日本的量化宽松，更有力的解释是：自暴自弃。

因此，我们不用着急，把内功练好，一切水到渠成。现在，我们必须“要面子”，不要让人家打人民币这张“脸”。