高端制造为中国经济“强筋壮骨”

伴随中国经济发展进入新常态，中国企业正以创新为驱动，以全球视野打造国际品牌，迈向全球产业链的中高端。

从德国铁路公司考虑购买来自中国的列车及配件，到“华龙一号”全球推介会吸引了英、法、美、加等多国代表前来，再到大连机车公司收到由印度铁道部发来的加尔各答南北线112节地铁车辆合同，中国制造业近期可谓“喜事连连”。专家表示，近年来中国装备制造业持续转型升级，体量不断增大、竞争力逐渐增强，但国际产业分工层级仍有待提高。可以预见，随着相关政策规划的落实，高端制造业将成为中国乃至世界经济的重要引擎。

“新陈代谢”正加速

“天上不会掉馅饼”。海外捷报频传的背后是中国制造业艰难而持续地求新求变。以新能源汽车行业为例，今年1－4月，新能源汽车累计生产3.44万辆，同比增长近3倍。其中，纯电动乘用车与插电式混合动力乘用车同比增长约为3倍；纯电动商用车生产同比增长高达5倍。

中国制造业紧锣密鼓地升级并没有逃出国际资本的视野。商务部数据显示，今年1—5月，在制造业吸收外资下降的背景下，电子设备制造业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品等高端制造业实际使用外资同比分别逆势增长4.8%、4.4%和2.0%。

北京工商大学经济学院教授周清杰在接受本报记者采访时表示，中国制造以“衬衫”、“鞋袜”为关键词的时代正在改变。“近年来，中国制造业取得了非常大的进步，一批高技术、高附加值的‘中国品牌’涌现了出来。这不仅得益于国家产业政策的及时调整，也与国家对高端装备制造的扶持以及国企改革等因素密不可分。”周清杰分析。

“由大变强”再部署

机床产量占世界的38%，造船完工量占世界的41%，发电设备产量占全球60%……如今，中国装备制造业规模大概占世界总量的1/3，很多装备产品产量更是位居世界第一。可以说，中国制造业已经很大，但如何才能彻底实现从“大”到“强”的转变呢？

6月15日，国务院总理李克强先后来到中国核电工程有限公司、工业和信息化部考察并主持召开座谈会。他指出，中国制造在国家综合国力提升中功不可没，但要看到，我们在国际产业分工中总体还处于中低端水平。实施“中国制造2025”，推动制造业由大变强，不仅在一般消费品领域，更要在技术含量高的重大装备等先进制造领域勇于争先。

与此同时，4方面部署亦“新鲜出炉”：一是通过鼓励创业创新，充分释放从创意设计到生产制造的巨大潜能，促进制造业和现代服务业深度融合；二是要抓好跨界融合机遇，促进大数据、云计算、物联网等技术在制造业全产业链集成运用，推动制造模式变革；三是攻克一批先进基础工艺，提高核心基础零部件的质量性能和关键基础材料的制备水平；四是大力发展节能环保产业，提升工业效能和清洁生产水平。

“在初始阶段，我们通过国家主导培育竞争力。而随着发展的深入，竞争力更多取决于市场条件下企业自身的科研能力、资本运作水平、品牌意识等因素。因此，总理推动的激发民间‘双创’潜力、简政放权改革就是意在为中国制造业进一步迈向高端铺路架桥。”周清杰说。

须防产业“空壳化”

铸好国之重器，方能心中有底。在不久前发布的《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中，钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等12个行业被作为推进国际产能和装备制造合作的重点，制造业的高端化可谓全面推进。

专家认为，中国制造业仍有很大的发展空间，最终将成为中国经济的“硬实力”。“工业是一国经济真正实力的体现。我们要牢记美国的教训，不能因第三产业超过第二产业而偏废了工业，从而造成产业‘空壳化’。毕竟我国的工业化进程并未彻底走完，在竞争优势、要素利用率及国际分工格局中尚未达到特别高的层次，制造业的潜力依然很大。”周清杰表示。

中国机械工程学会管理工程分会常务理事金达仁则预计，未来10年，随着“中国制造2025”强国战略规划的实施，我国制造业企业将朝着智能工厂方向发展，同时实现由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变，由粗放制造向绿色制造转变，由要素驱动向创新驱动转变。