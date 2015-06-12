存款搬家A股依旧“钱多多” “神车”就是当年“神油”？

中国股市周四(6月11日)震荡后小涨，上证指数涨0.30%，收报5,121.593点，上证A股成交量略有萎缩，为9,682亿元人民币，低于周三的10,005亿元。

因周四公布数项重要经济数据基本符合预期，市场对2季度中国经济进一步放缓的担忧有所减轻。但商品房销售数据回暖也令市场担心投资者重新调整资产配置。整体看，大盘呈高位缩量盘整格局，预计短线继续维持震荡整理。

东北证券分析师沈正阳认为，新股发行提速令同一时点的新股和次新股数量大幅增加，通常连续涨停的这类个股对资金分流的影响不可小觑，且一级市场收益率走高会大大分流二级市场资金。

热门股中国中车继续收跌2.19%。沈正阳认为，从中国中车复牌后令人失望的走势看，当前市场不仅产业资本和价值投资者在撤离，部分投机资金也在减仓，因此A股出现量能不断萎缩的局面。

股市分流存款 市场依旧“钱多多”

不过从资金趋势来看，5月份有更多储蓄资金流入股市，市场钱多的现状并未有松动的迹象。

央行周四发布金融数据显示，5月社会融资和信贷数据出现改善，总量有明显增长。存款方面，继4月之后，住户存款继续大幅下降，减少4413亿元，表明股市分流存款效应仍在持续。

数据显示，5月贷款从7079亿增至9008亿，社会融资总额从1.05万亿增至1.22万亿，在融资放量的情况下，广义货币(M2)增速也出现触底回升，脱离年内低点。

充裕的流动性进一步压低了银行间市场利率。不过，机构分析认为，银行间流动性虽然持续宽松，但实际利率依然高企，限制了实体经济融资能力，社会融资向上拐点难现。

存款方面，5月末，人民币存款增加3.23万亿元，同比多增1.50万亿元。其中，住户存款减少4413亿元，继4月之后继续大幅下降，则表明股市分流存款效应仍在持续。

近日，宏观经济数据接连发布。进出口数据延续负增长态势，CPI连续9个月处于低于2%的低通胀区间，央行工作论文中也将2015年全年GDP增速的基准预测由7.1%略微下调至7.0%。

外界普遍认为，实体经济融资仍存较大压力下，央行近期可能再次宣布降低存款准备金率，甚至下调存贷款利率。招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称：“预计最快6月份就有可能再次见到降准。”

专家：“神车”将重蹈“神油”覆辙

重庆大学、诺丁汉大学经济学教授、国内知名股评人士姚树洁日前在评论中为“神车”前景捏把汗。他认为，“神车”将重蹈“神油”覆辙。

姚树洁认为，中车是靠出卖列车赚的钱，其销售利润率一般不会超过8%。要让利润率每年增长80%，机车销售额也必须增长80%以上。但“中国机车销售增长最快的时期恐怕已经过去了”。就算13个5年计划高速铁路的建设总额多达4万亿元，加上一些出口，中车的销售收入很难超过20%的年均增长速度。

中国中车当前的市盈率以及股票上涨疯狂程度已超过中石油的当年。在不到8个月的时间里，中车的股票价格上涨幅度超过8倍，大大高于当年中石油的上涨幅度。

他说：“我还是那个观点，股市还没有到全面爆破的时候，还有几个月的上涨空间。不过，中国中车的出现，以及其财务表现，让我们看到中石油的阴影，也许泡沫会提前爆破，也很难说清楚了。”