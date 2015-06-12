2015年6月12日 汇市早自习

美国零售表现向好，美元指数企稳。贵金属价格承压，国际油价下挫，欧美股市双双走高。日内，市场等待美国PPI数据表现。

周四(6月11日)金融市场上，美元指数结束三连阴，贵金属价格承压，国际油价下跌，欧美股市走高。本交易日市场关注美国PPI数据。

主要货币及商品6月11日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.1256；英镑/美元收报1.5515；澳元/美元收报0.7752；美元/日元收报123.41；美元/加元收报1.2292；美元/瑞郎收报0.9331。

大宗商品：现货金收报1181.20美元/盎司；Comex期金收报1180.40美元/盎司；现货银收报16.03美元/盎司；Comex期银收报15.96美元/盎司；布伦特原油收报65.11美元/桶；NYMEX原油收报60.77美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数收高38.97点，或0.22%，至18039.37点；标准普尔500指数收涨3.66点，或0.17%，至2108.86点；Nasdaq指数上升5.820点，或0.11%，至5082.509点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1557.95点。德股DAX指数收涨0.6%，报11332.78点。英国富时100指数收高0.24%，报6846.74点。法股CAC指数收高0.74%，报4971.37点。

6月11日重要经济数据汇总：

在今年迄今为止的时间里，美国的消费者一直表现"不给力"，就在今天公布的一份报告显示，消费者们终于回来了，5月零售销售强劲反弹，或表明占经济产出70%左右的美国消费支出重拾动能，进一步支撑经济持续复苏。美国商务部(DOC)周四(6月11日)公布的数据显示，美国5月零售销售月率增长1.2%，预期增长1.1%，前值修正为增长0.2%。

据美国劳工部的报告显示，美国上周季调后初请失业金人数已经连续14周位于30万人下方，表明就业市场"一如既往"的强劲，将继续提振世界第一大经济体的复苏势头。美国劳工部(DOL)周四(6月11日)公布的数据显示，美国6月6日当周季调后初请失业金人数增加0.2万至27.9万人，预期27.7万，前值修正为27.7万。

重要新闻回顾：

国际货币基金组织(IMF)周四(6月11日)宣布，由于与希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。IMF采取意外举动的同时，欧盟再度要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博，应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。而一位希腊消息人士表示，希腊谈判代表团也已于周四启程回国，指因分歧继续存在。

市场热点追踪：

欧元周四却遭遇“三重打击”。首先是美国零售销售数据优于预期，提升了美联储加息预期；其次，IMF谈判代表团重返华盛顿，令本已停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数；最后则是有关德国正在为希腊破产做准备的报导。受上述因素打压，欧元/美元周四纽约尾盘重挫逾0.6%，至1.1242，自周三所触及的1.1387高位回落。