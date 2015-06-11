警惕厄尔尼诺给世界经济发展造成影响

厄尔尼诺在全球范围内造成干旱或暴雨等极端天气，多国经济尤其农业受到不同程度影响，给不稳定的世界经济平添了不确定性。有鉴于此，提前防范厄尔尼诺可能造成的负面连锁反应，减少损失显得尤为重要

今年以来，厄尔尼诺再次来袭，在全球范围内造成干旱或暴雨等极端天气，多国经济尤其农业受到不同程度影响，给本来就复苏乏力且不稳定的世界经济平添不确定性。

厄尔尼诺现象是一种大面积的气象异常状况，往往伴随严重干旱或洪水。今年3月份，美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的气候科学家宣布，厄尔尼诺再次到来，2015年可能成为有气候记录以来最炎热的一年。

曾在1985年首次帮助团队预测出厄尔尼诺的哥伦比亚大学气候科学家史蒂夫·赞比亚克认为，气候变化可能会改变厄尔尼诺形成的方位，现在应该更接近太平洋中部而不是南美地区。这一改变将带来何种程度的影响现在尚不清楚。

不过，梳理以往发生的历次厄尔尼诺现象带来的影响，厄尔尼诺会直接或间接改变人类的生存环境。总体上看，厄尔尼诺现象对人类的影响有利有弊，不过灾害远远大于它带来的利益。

厄尔尼诺现象不仅会危害海洋生物及生态环境，还会引起气候异常及相关气象灾害。据资料显示，1982-1983年的厄尔尼诺现象导致秘鲁的捕鱼量从过去的1030万吨锐减到180万吨。世界气象组织报告指出，这次厄尔尼诺现象将给全球造成了130亿美元直接经济损失。

研究显示，只要厄尔尼诺一“现身”，环太平洋地区几乎无一能平静躲过。其中，印度尼西亚、澳大利亚、巴西等地会出现干旱少雨，而南美沿岸的秘鲁、厄瓜多尔等地可能暴雨成灾。1950年以来，世界上曾经发生过13次厄尔尼诺现象。1997-1998年的厄尔尼诺现象最为严重。据统计，当时的厄尔尼诺现象造成的全球经济损失高达340多亿美元。

今年5月，来自国际货币基金组织和英国剑桥大学的3位经济学家发布最新研究报告，分析了历史上厄尔尼诺现象对21个国家和地区的经济增长、通胀水平和大宗商品价格的影响。报告显示，厄尔尼诺会拖累澳大利亚、智利、印度尼西亚、印度、日本、新西兰和南非等国短期经济增长，但会提振美欧经济增长。

至于今年到来的厄尔尼诺现象会产生什么影响，截至目前的预测是有利有弊，但不确定性明显。具体说，美国和巴西中西部及南部地区玉米大豆会因降雨增多而丰收，但澳大利亚和印度小麦及水稻则会因干旱受到重创。由于目前无法预测农作物收成正负相抵后的确切数据，其对全球经济走势乃至经济政策产生的影响都存在很大不确定性。如果全球农作物总体收成下降，势必引起粮食价格上涨，进而带动通胀上升，这样一来，主要国家的货币政策就会闻风而动，世界经济复苏进程也因此将面临更大的不确定性。

有鉴于此，提前防范厄尔尼诺可能造成的负面连锁反应，减少损失尤为重要。进一步看，密切关注气候剧烈变化以及极端天气给经济带来的负面影响十分迫切。2014年11月，世界银行曾发布《降低热度：直面气候新常态》报告指出，急剧气候变化和极端天气已影响到全世界人民，损害农作物和海岸线，使水资源安全面临风险。从这个角度看，气候问题离每个人都很近，需要引起高度重视并认真对待。