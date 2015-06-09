风险仍偏下行 反弹关注1177阻力

技术面上看，日线级别看，隔夜金价的涨势受到38.2%回撤位1177美元的压制，指标仍未出现改善，在收复1186/88美元前整体风险偏下行。4H级别上，金价正处在下行通道内，指标MACD红色动能柱显现，双线初步金叉，KDJ双线向上，暗示短期仍存在一定的反弹可能性。

国际金价周二(6月9日)亚市盘初继续徘徊在1174美元附近。周一(6月8日)因美元指数回撤，金价微幅收高，但反弹仍受到LMCI数据向好以及希腊债务局势缓和的重重阻力。周二投资者应关注晚间公布的欧元区一季度GDP修正以及美国批发库存销售等数据。

技术面上看，日线级别看，隔夜金价的涨势受到38.2%回撤位1177美元的压制，指标仍未出现改善，在收复1186/88美元前整体风险偏下行。4H级别上，金价正处在下行通道内，指标MACD红色动能柱显现，双线初步金叉，KDJ双线向上，暗示短期仍存在一定的反弹可能性。目前金价的初步阻力在1177/1179美元，进一步阻力阻力在1186/88、1192、1198/1200、1212/15、1225以及1232美元。下行方面，初步支撑位于1170美元，进一步支撑在1164、1160、1150以及1142美元。

操作策略方面，周一亚市曾建议利用金价向1178-1182美元反弹的机会逢高做空，目标看1173-1169美元，止损设1185美元上方。就当天欧美时段表现看，策略有效。

周二亚市盘初短线仍建议利用金价向1178-1182美元反弹的机会逢高做空，稳健者看1174-70美元，激进者看1165-1158美元下方，止损设1185美元上方。

黄金TD方面，周二同样建议维持逢高做空操作。

基本面利好因素：

1.世界黄金协会(WGC)最新公布的全球各国央行黄金储备数据中显示，俄罗斯央行在继续增持黄金。目前俄罗斯央行的黄金储备为1246.6吨，较上一次报告的1238.3吨增持了8.3吨。

2.法国总统奥朗德周一(6月8日)表示，欧盟对俄罗斯的制裁可能延长至今年底。而德国总理默克尔在另一记者会中表示，七国集团已做好加大制裁力度的准备。

基本面利空因素：

1.周一(6月8日)美联储公布的就业市场状况指数(LMCI)进一步确认了劳动力市场的持续改善，该数据从4月份的-1.9升至1.3。

2.希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯周一(6月8日)表示，该国政府将提交给贷款方的改革方案视作达成协议的基础，但也愿意为满足欧元区和国际货币基金组织(IMF)等债权人的需要而做出妥协。

3.美国劳工部(DOL)周五(6月5日)公布的数据显示，美国5月非农就业人数增加28万人，远超预期的增加22.5万人，前值增加22.3万人；同时5月失业率升至5.5%，预期为5.4%，前值为5.4%。同时，美国5月平均每小时工资月率增长0.3%，预期增长0.2%，前值增长0.1%；美国5月平均每小时工资年率上升2.3%，前值为上升2.2%。报告提升了美联储9月加息的预期。

4.纽约联储主席达德利(William Dudley)周五(6月5日)指出，如果劳动力市场继续改善，通胀预期保持平稳，美国经济发展前景亦不受乌云笼罩，那么我将支持今年晚些时候开始货币政策正常化的决定。杜德利在联邦公开市场委员会(FOMC)具有永久投票权。另外，杜德利还指出市场的预期与美联储加息节点相差不远。

5.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月5日)公布的周度报告显示，截至6月2日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少4118手，至68908手。

6.上周五(6月5日)SPDR黄金ETF再度流出1.29吨，总持有量跌至708.7吨，是今年一月中旬以来的最低水平。