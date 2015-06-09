黄金苦守1170压力山大 投行抱团看空剑指1142

国际金价周一(6月8日)因美联储公布的LMIC数据向好，进一步巩固了就业市场的改善，同时希腊局势也出现了缓和迹象，避险情绪遭到削弱，金价反弹压力重重。此外，众多国际投行近期也纷纷发表了看空金价的观点，部分下行目标直指3月低位1142美元。

国际现货黄金周二(6月9日)亚市盘初继续在1172-1174美元间盘整。周一(6月8日)因美元指数回撤，金价最终微幅收高，但由于美联储公布的LMIC数据向好，进一步巩固了就业市场的改善，同时希腊局势也出现了缓和迹象，避险情绪遭到削弱，金价反弹压力重重。此外，众多国际投行近期也纷纷发表了看空金价的观点，部分下行目标直指3月低位1142美元。

LMCI为5月靓丽非农点赞 就差零售数据推波助澜

上周五(6月5日)的美国非农就业数据出人意料的让人眼前一亮，新增就业28万人远超市场预期，同时薪资增长也出现加速迹象，这也推动美元指数随后一度飙升逾百点。而周一(6月8日)美联储公布的就业市场状况指数(LMCI)进一步确认了劳动力市场的持续改善，该数据从4月份的-1.9升至1.3。

美元指数周一下滑，上周非农意外强劲一度令美元扳回劣势，但本周初部分美元多头选择获利了结，令美元价格暂时回落，市场进一步等待数据指引。然而，尽管美元走低，但金价依然在1170-1175美元之间徘徊，反弹动能匮乏。

美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。美国周五公布了较预期强劲的非农就业报告后，华尔街主要银行预期，美联储将於9月开始升息，之后在年底前还会再升息一次。

Resona Bank高级市场交易主管Masatoshi Omata表示，“就业数据强化了美元上涨的可能性，市场甚至可能认为，美联储今年或有两次加息。”

美国纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)在非农公布之后表示，“若就业市场进一步提高，美联储仍有可能今年加息。市场的预期与美联储加息节点相差不远。”

杜德利指出“如果劳动力市场继续改善，通胀预期保持平稳，美国经济发展前景亦不受乌云笼罩，那么我将支持今年晚些时候开始货币政策正常化的决定。”值得一提的是，作为纽约联储主席，杜德利在职期间将持续保有FOMC投票权。

另外，本周足以左右市场的欧美数据不多。周二(6月9日)市场将迎来欧元区一季度GDP修正值，该数据将引发欧元/美元的波动，借而影响金价。

但更令市场关注的无疑是本周四的美国5月零售销售数据，北京时间周四晚间20:30，美国商务部将5月零售销售数据，预期月率料增长0.9%，上月为持平；5月核心零售销售月率升幅料自0.1%大幅提升至0.6%。

希腊危机“再”迎曙光 双方欲努力促成协议

希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯周一(6月8日)表示，该国政府将提交给贷款方的改革方案视作达成协议的基础，但也愿意为满足欧元区和国际货币基金组织(IMF)等债权人的需要而做出妥协。

他还表示，本届政府将履行完四年任期，不打算进行选举，而且政府在救助计划6月底到期后，不会寻求展期。

塞克拉瑞迪斯指出，希腊政府正在寻求与债权人达成协议，补充称政府此前已警告称，政府寻求达成协议，从而可避免上周推迟偿还国际货币基金组织(IMF)款项的举措发生。

德国总理默克尔周一表示，希腊债务谈判所剩时间无几，如果希腊实施经济改革，则欧洲准备显示团结。她要求希腊政府立即采取行动，保住希腊的欧元区成员国地位。

然而，据外媒报道，德国总理默克尔与德国财长朔伊布勒就希腊问题的分歧扩大。朔伊布勒称若希腊不进行改革，可放任其推出欧元区。

欧盟委员会主席容克周一也表态称，希腊需要尽其本分来使援助计划的谈判达成协议。

另外，据《华尔街日报》报道希腊的国际金主上周建议将救助计划延长至2016年3月底，以换取希腊政府的政策举措。

Ira Epstein division of Linn & Associates董事总经理Ira Epstein指出，希腊局势的不稳定性有助于提振黄金。“我们将听到更多有关希腊的消息，”Epstein称，“如果希腊危机未带来灾难，那们我预计黄金(下周)将下行。但是如果他们决定回到德拉克马(古代希腊的银币)，那么黄金将受到支撑上行。只有这个因素才能提振黄金。”

沃尔什(Walsh Trading)商业套期保值业务主管交易Sean Lusk表示：“市场将关注希腊债务危机和日益发展的剧情，虽然这是否能点燃一些避险需求仍有待观察。”

投行一致看空金价 目标直指1142美元

巴克莱周一表示，现货黄金价格或将进一步走低。虽然目前来看希腊债务担忧犹存，但现货黄金价格却未能实现上涨，市场反倒愈发关注美国即将公布的经济数据；鉴于上周五公布的美国5月非农就业数据表现强劲，意味着美联储可能将在今年9月份加息，因而在此之前金价下行压力或加重，尤其是在季节性需求疲软的背景下。

法国外贸银行(Natixis)的分析师Bernard Dahdah表示：“金价仍可能进一步走低，但这要看美国的经济数据如何表现。金价的下一个重要支撑将是3月低点的1142美元/盎司。

盛宝银行（Saxo Bank）高级分析师Ole Hansen表示，黄金上周五大跌后收复部分跌幅，收于1170上方，市场从美元走软中获得了些许慰藉。基本面无法为黄金提供多少支撑。预计，黄金下一关键支撑位于3月低点1142.00水平。

美银美林分析师近期看空黄金，他们预期黄金长期将区间波动。他们指出，“我们认为，黄金近期在寻得底部前将进一步下探1161,1153及1150水平。”分析师表示，“从更大周期上来看，我们越来越看空黄金，金价可能跌向960/1000区域，但当前维持区间交投。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一表示，黄金价格恐怕会在未来两年大幅下跌，美元上涨可能会成为黄金市场所面临的主要障碍，但也存在部分可能会推高黄金价格的因素。

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel表示：“中国今年的需求相对比较平淡，而印度今年的需求在年初强劲后也显现疲软。这使得西方投资者们做空黄金时，金价失去了底部的支撑。”

ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示，“美国非农就业报告扣响了黄金跌破关键支撑1175和1170的扳机。数据导致黄金最终突破两个多月的交投区间1170-1220，并更可能进一步下探1150和1131水平。”

加拿大皇家银行资本市场全球期货（RBC Capital Markets Global Futures）副总裁，贵金属策略师George Gero表示，市场预期美联储将加息，债券收益率上扬，黄金的前景看跌。

福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示：“市场的技术面持续恶化，贵金属价格可能会进一步走低，美元的强劲和美国升息的预期主导了市场情绪。”

此外，黄金ETF的持仓量仍显示市场情绪偏于悲观。SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）持有量进一步流出。该基金上周五流出1.19吨，或0.175。

美国商品期货交易委员会（CFTC）上周五公布的数据显示，截至6月2日一周，对冲基金和基金经理削减了黄金和白银净多头头寸。