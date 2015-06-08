非农后又迎“恐怖数据” 希腊“狗血剧情”或再上演？

上周五异常强劲的非农报告重燃美元多头的斗志，与此同时，希腊与债权人再度“撕破脸皮”，该国依然处于违约的悬崖边上。本周金融市场依然好戏连台，经济数据方面投资者将重点关注有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据，而中国系列宏观数据或对该国是否会再度放宽货币政策起到重要影响。希腊问题仍将受到投资者关注，G7会议将对此进行重点讨论。

美国劳工部上周五(6月5日)公布的数据显示，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅，预期增加22.5万。就业参与率增长0.1个百分点，至62.9%。

平均时薪年率增长2.3%，为2013年8月以来最大涨幅，分析师称，这暗示美国通胀将向美联储(FED)设定的2%的目标靠近。

尽管业率从4月的近七年低点5.4%升至5.5%，但分析师表示，这是由于有更多人进入劳动者行列，表明对就业市场的信心改善。

这些数据表现提升了美联储在今年加息的几率。自2008年12月以来，美联储将利率保持近零。美联储官员将在6月16-17日会议上讨论货币政策。

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Janney Montgomery说：“这肯定为美联储在9月开始加息的计划增加‘弹药’。”

美国上周五公布了较预期强劲的非农就业报告后，华尔街主要投行预期，美联储将于9月开始加息，之后在年底前还会再加息一次。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第二周增持美元多头仓位，多仓规模升至逾一个月最高位。

6月2日当周，美元净多仓升至341.5亿美元，此前一周为299.4亿美元。这是四周以来美元净多仓规模首次超过300亿美元。

野村(Nomura)汇市策略部全球主管Jens Nordvig称：“如果美国经济增长势头良好，到9月份将有足够的证据证明联储希望在那时加息。”他预计，到9月欧元/美元将触及1.05。

WorldWideMarkets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示：“周五公布的非农就业报告给美元投资者吃了一颗大大的‘定心丸，且我认为，也缓解了对美国经济总体状态的担忧。”

“恐怖数据”能否给美元带来好运？

美国零售销售数据在过去半年中一直在金融市场掀起“惊涛巨浪”，因此被称为“恐怖数据”。事实上，上月该数据曾令美元遭到“屠杀”。

美国商务部5月13日公布的数据显示，美国4月零售销售较前月持平，逊于市场预期的增加0.2%，该数据导致日内美元指数暴跌近1%，金价跳涨2%。

分析师认为，因受汽车销售劲升提振，美国5月零售销售数据料显示强劲增长。此前美国家庭在4月削减大件商品的购买。

北京时间周四20:30，美国商务部将5月零售销售数据，预期月率料增长0.9%，上月为持平；5月核心零售销售月率升幅料自0.1%大幅提升至0.6%。

美国今年前三个月经济出现萎缩，受异常严重的降雪天气打击，但上周五数据显示，5月非农就业岗位增长大幅提速，薪资也上扬。这些显示经济动能的信号，可能促美联储再度考虑9月加息的可能性。

美国周五将公布6月密歇根消费者信心指数初值，预期自上月的90.7上升91.4。若如此，将再度提升投资者对美国经济前景的信心，利好美元走势。

此外，周五美国5月生产者物价指数(PPI)数据也将格外吸引注意，因它能对未来消费者物价指数(CPI)数据构成一定指引，而通胀也是美联储制定货币政策时重点关注的一个因素。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国5月PPI月率料上升0.4%，上月为下滑0.4%；5月核心PPI年率料下降1.1%，降幅小于上月的1.3%。

DailyFX表示，经济数据观察者将依据本周公布的零售销售数据和消费者信心指数来衡量美国经济反弹的力度。密歇根大学消费者信心指数初值将提供有关家庭情绪的关键信息，5月份时该指数跌至6个月低点90.7。而零售销售数据将洞察家庭支出趋势，4月份的零售销售持平，这使得对经济回升的预期受到困扰，增加了经济可能难以自第一季度的萎缩中全面反弹的迹象。

希腊“狗血剧情”恐继续上演

自从金融危机开始以来，欧元区一直是压在全球经济身上的一块“石头”。而围绕希腊及其偿债能力正在展开的戏码，则让这块“石头”变得愈发沉重。

希腊推迟偿还上周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项，并称债权人提出的救助协议条款“荒谬”。

凯投宏观(Capital Economics)首席欧洲分析师Jonathan Loynes表示：“希腊在养老金等关键问题上继续拒绝接受债权人的要求，而且上周五未能偿还IMF贷款，显示希腊退出欧元区的可能性仍在上升。”

七国集团(G7)领导人周日在德国巴伐利亚阿尔卑斯山举行峰会，希腊债务危机将是峰会重点关注的问题。

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)接受德国周日世界报访问时，敦促希腊接受国际债权人对以改革换现金协议的提议，他并警告希腊，若未能达成协议，将带来“严重”后果。

舒尔茨对德国周日世界报表示，欧盟愿意与希腊政府妥协，并补充称，债权人在债务协商中已经做出了让步。

希腊总理齐普拉斯(AlexisTsipras)已经拒绝了债权人提出的援助条件，这所造成的僵局有可能将希腊推向违约并被迫退出欧元区。

欧盟执委会主席容克(Jean-ClaudeJuncker)上周六拒绝与希腊总理齐普拉斯通话，此前齐普拉斯以“荒谬”为由，拒绝了国际债权人为了不让希腊违约，提出的以改革换现金协议的条件。

一位欧盟官员称，容克拒绝接听希腊总理打来的电话，因为没有可以讨论的新内容。容克此前一直在努力弥合希腊与其债权人之间的分歧。

中国数据是否会提升央行宽松预期？

中国周二将公布通胀数据，预期5月居民消费品价格指数(CPI)年率升幅自上月的1.5%下滑至1.3%，5月工业生产者出厂价格指数(PPI)年率料下滑4.5%，凸显中国通缩压力依然巨大。

中国周四将公布工业增加值和社会消费品零售总额数据，或许会显示中国5月经济情况仍然不见起色。

上周中国黯淡的企业调查已经助燃外界预期，认为中国央行(PBOC)将不得不推出更多宽松举措，若有任何迹象显示经济进一步减速，这种预期都会增强。

自去年11月以来，中国央行已经有五次货币宽松举措。

其他关注焦点

英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)将于周三在伦敦市长官邸发表年度讲话，但有关英镑最近上涨对经济增长影响的疑虑盖过对英国低通胀长期持续的担忧。

一年前卡尼该官邸发表讲话时，曾警告称加息速度可能快于市场预期，从而引发市场剧烈波动。

欧洲国家本周将公布的工业产出数据，预期多数国家的产出数据会加快，以及国内生产总值(GDP)修正值，该数据可能证实欧元区今年年初的经济增速表现迟滞。

德国经济自去年第四季度以来大幅放缓，不过西班牙继续强劲增长，法国经济意外回升，希腊经济则重回衰退。

瑞士信贷(Credit Suisse)经济分析师在客户报告中写道：“不过象实质狭义货币等前瞻性指标，暗示未来12个月工业产出增速将大幅加快。”

智利、新西兰、秘鲁、韩国和泰国央行本周都将召开会议，但外媒调查显示，这些央行都将“按兵不动”，他们要等候观望美联储最终加息的时间。