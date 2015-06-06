美国向伊拉克提供武器 官员担忧武器可能落入IS之手

美国五角大楼方面已经开始使用国会去年批准的资金向伊拉克政府军提供武器装备。此前伊拉克总理阿巴迪对美国的援助迟迟不兑现表示失望，同时美国军方官员认为，伊拉克政府军内部问题严重，武器最终可能落入伊斯兰国组织手中。

一位美国五角大楼官员周五(6月5日)表示，在伊拉克政府开始对联军感到失望之后，美国终于开始低调地向伊拉克方面输送去年就被国会批准的16亿美元军事武器及物资。

五角大楼方面表示，伊拉克政府军一直迫切希望得到的武器和装备正在开始运往战场，运送工作在过去两周内紧张进行，力求以最快的速度到达正与伊斯兰国武装组织战斗的伊拉克政府军手中。官员同时表示，之前的武器运送是由美国其他部门提供的。

伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)本周在巴黎表示，他对美国及其盟友表示失望，巴格达几乎没有得到任何之前许诺的国际援助。

担任过奥巴马政府以及布什政府伊拉克问题顾问的Douglas Ollivant称，“伊拉克方面已经开始抱怨项目的进程太慢，而实际上是美国的整个系统都很慢，如果伊拉克告诉克里姆林宫说他们需要战斗机，那他们很可能会在一个月之内就收到他们要的战斗机。”

美国支援伊拉克的第一批武器和物资装备了一支伊拉克政府军队，包括自动步枪、机枪、榴弹发射器、迫击炮、防弹装备以及其他一些设备。

五角大楼发言人Elissa Smith表示，这是之前批准的资金中第一部分武器资源，第一笔资金转账是在5月18日完成的，也就是在同一周伊拉克城市拉马迪落入伊斯兰国组织控制，这使伊拉克政府军失去了他们守卫近一年之久的最重要防御基地。她同时表示，在上周末还有一批AT-4反坦克武器被批准运送给伊拉克政府军。

五角大楼报告同时指出，早前批准的资金将会运送45000件防弹衣给伊拉克政府军，同时还会给库尔度武装力量提供14400支M4来复枪，会给逊尼派战士提供5000支AK-47突击步枪。

但一位美国官员也指出，缺少武器弹药并不是伊拉克政府军的关键问题。在目前的情况下，组织结构上的缺陷以及领导水平的低下才是政府军最大的问题。美国部分官员正在担忧，伊拉克政府军可能不能很好的守护美国提供的武器，在过去一年里，已经多次发生美国提供的武器装备最后落入伊斯兰国武装手中的事件。