MERS扩散影响韩经济 需实施积极财政政策

据韩媒报道，近期，韩国中东呼吸综合征(MERS)扩散，外国游客接二连三取消预约，韩国国内游客也明显减少，中小学生的修学旅行也被取消或延期，旅游业界面临危机。6月4日，未使用的旅游巴士停满了首尔蚕室炭川停车场。

据报道，韩国经济正在受“第二季度综合症”的“折磨”。去年第一季度的增长率为1.1%，期待感持续增大，但因4月发生“世越号”事故，恢复势头受到影响。今年又遇到中东呼吸综合征(MERS)。与去年不同，今年的出口也不振。

韩政府和韩国央行预测今年第二季度增长率可能达到1%，但情势不太乐观。有人担心，稍有不慎就可能会重新上演去年“世越号”事故以后出现的消费急剧缩减的现象。韩国经济人联合会经济本部长宋元根(音)表示：“在出口不振等对外条件恶劣的情况下，如果再加上消费停滞，将会给经济带来相当恶劣的影响”。

专家嘱咐称，韩国政府要带着危机意识积极应对此次事态。LG经济研究院责任研究员裴民根(音)表示：“其他国家爆发传染病时会影响3至6个月左右，但韩国因日元走低和出口不振等因素，基本条件本就不好”，“为避免消费萎缩长期化，要准备迅速执行预备费的对策”。

韩国建国大学特聘教授吴定根也提议称：“在出口和投资不振的情况下，如果连消费也成为问题，政府财政就要发挥积极影响”，“韩政府要向社会间接资本(SOC)领域和制造业技术开发等领域积极投资，韩国央行也要朝着降低韩元币值的方向实施通货政策”。

此外，还要同时长期努力改善体制，现在遇到的危机只是在结构问题上又加上了突发性灾难。6月4日 ，韩国经济人联合会向韩政府敦促称：“请像美国、日本和德国那样制定可以带来制造业复兴的政策”。如果企业进行新投资，就要给予现金支援等奖励。全经联产业本部长刘焕益(音)表示：“为支援从国外回国的回归企业和提高制造业水平，要通过更果断的对口型支援政策来提高投资”。

除此之外，还需要改革规制。日本实施了只要个别企业向政府要求“规制特例”，政府就研究批准的制度。韩国首尔大学经营学院教授李京默指出：“在规制较多的地方，主导增长的新产业很难成长”。弘益大学经营系教授金钟奭表示：“企业要努力从成本竞争力提高到品质竞争力”，“要早日使可以更容易调整结构的法案法制化”。