亚太股市午盘走软 A股三大指数齐“跳崖”

亚太股市周四(6月4日)走软，亚太股市普遍走软，中国股市跳水式下跌，市场风险意愿降温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.1%。中国沪深300指数跌1.7%，沪指跌1.8%。中国股市近日表现疲软，因市场担心新股发行将抽走其他股票的流动性。日经指数和韩股综合股价指数则分别上涨0.4%和0.5%。

在希腊的国际债权人周三暗示，准备妥协以避免违约后，某些地区的风险偏好升温。

日股周四上涨，跟随美国和欧洲股市涨势，但日本乐天(Rakuten)股价暴跌，因该公司此前宣布计划发行16亿美元新股。

交易商表示，虽然股市半数收复前两日跌幅，但在全球债券收益率剧烈波动之际，投资者依然谨慎避免大举押注。投资者也在关注美国周五出炉的就业报告，寻找美国升息时机的线索。

日经225指数涨0.4%，至20,545.54点，仍徘徊在15年高位附近。东证股价指数上升0.4%，至1,675.89点。

美债收益率与欧洲债券收益率齐涨，欧洲央行总裁德拉吉称市场应习惯波动率较高的时期。

日本乐天网站逆势大跌5.7%，此前该公司宣布将发行新股以筹资约1,880亿日元(15亿美元)，并将筹得资金的90%用于偿债。

中国市场方面，沪指高开跳水逾1%，9:40左右企稳回升，银行股井喷，券商震荡走高，沪指震荡上扬，11:00点左右沪指冲高回落再度翻绿，沪指早收盘报4822.41点，跌幅1.78%，深证成指报17042.91点，跌2.83%，创业板指3839.34，跌3.59%。

板块方面，金融，煤炭，石墨烯、智能家居、船舶制造涨幅靠前，飞机制造、仪器仪表、自贸区、高送转、电商、次新股、智能交通跌幅靠前。