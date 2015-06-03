希腊谈判局势出现重大转机 市场变天欧元飙升美元重挫

希腊局势周二(6月2日)出现重大转机，华尔街日报援引消息人士的话称，欧洲机构和IMF的官员代表日内上午敲定了发放希腊救助资金的协议草案，该方案将很快提交给希腊政府。这意味着希腊债务谈判达成协议的契机已经出现，欧元/美元随后飙升逾150点，汇价连破1.1000和1.1100关口；美元指数则加速下挫，最低触及95.83，刷新一周低位。

彭博报道称，华尔街日报引述两位知情人士表示，欧洲机构和国际货币基金组织（IMF）的代表完成草拟的协议，以便解冻给希腊的援助资金。

上述知情人士称，欧洲机构和IMF的官员代表周二上午敲定了发放希腊救助资金的协议草案，此前欧洲和IMF主要领导人周一晚间在柏林举行会晤，解决了希腊债权人之间的分歧。

欧元区成员国和IMF就迫使希腊进行深度经济改革达成一致，IMF也软化了其一直坚持的要求欧洲明确承诺免除希腊部分债务的立场，但希腊高企债务水平仍谈判争议所在。

这一消息无疑暗示希腊债务谈判的协议框架已经接近完成，迁延日久的谈判或将迎来重大突破。据悉，该方案将很快提交给希腊政府，接下来就看雅典方面的回应了。

除此之外，欧元区通胀回升也给欧元飙升提供了动力。欧盟统计局(Eurostat)日内公布的数据显示，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期涨幅达0.3%，涨幅高于市场预估的0.2%；4月则是较上年同期持平。

欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期涨幅达0.3%，涨幅高于市场预估的0.2%；4月则是较上年同期持平。

在希腊谈判消息和通胀数据的合力推动之下，欧元/美元欧市盘中一路上扬，汇价飙升逾150点，汇价连破1.1000和1.1100关口，最高触及1.1174水平，刷新逾一周高位。

之前，欧洲交易所的交易员指出，欧元/美元正在消化设在1.1050的卖盘，而更多卖盘将出现在1.1080水平。他透露，来自银行间交易员和大型长线机构的卖盘一直持续到1.1080。

而当欧元/美元突破1.1100关口之后，或已经触发部分止损盘，这也可能是引发欧元狂飙150点的技术诱因。

美元指数则惨遭血洗，汇价下跌超过150点，跌破96关口，最低触及95.83，刷新逾一周低位。

不过需要注意的是，希腊的局势恐怕并没有市场反应的如此乐观。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)最新讲话就指出，债权人要与希腊达成协议仍有很长距离，希腊会谈进展依旧缓慢且不充分。

戴塞尔布卢姆甚至直言，希腊协议不太可能在本周达成，但未来达成协议还是有可能的。

他呼吁，希腊政府必须对其民众诚实的公布其财政问题，希腊的方案必须与上次的一样强力持久，达成协议会另希腊和欧元区债权人双方受益。