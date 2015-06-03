欧澳杀美元一记回马枪 美元败走周五非农后再战

周二(6月2日)汇市迎来了许多重大波动，核心因素是欧洲方面通胀率显著回升，希腊问题出现转机，以及澳洲联储宣布保持利率不变。这些因素推动欧元和澳元在周二的外汇市场中成为投资者宠儿，而近来数日一度扬眉吐气的美元指数在周二则遭遇惨败，大幅下挫。纽约美元指数盘中上演高台跳水，跌幅超过150点，日内希腊债务谈判展现曙光，这令该问题重新成为市场焦点，加之本周五非农前，部分美元投机多头急于了结离场并锁定获利。

周二欧洲时段，欧元/美元盘中大幅上扬，一度上破强阻力1.1050关口，受助于日内公布的欧元区5月通胀水准高于预期且德国失业金人数延续早前下滑的势头；同时日内有媒体报道称希腊债务谈判迎来重大突破的曙光，也帮助欧元涨势再添把火。

盘中欧洲交易所的交易员指出，欧元/美元正在消化设在1.1050的卖盘，而更多卖盘将出现在1.1080水平。他透露，来自银行间交易员和大型长线机构的卖盘一直持续到1.1080。

希腊问题现转机 债权人之间终于达成共识

知情人士称，欧洲机构和IMF的官员代表周二上午敲定了发放希腊救助资金的协议草案，此前欧洲和IMF主要领导人周一晚间在柏林举行会晤，解决了希腊债权人之间的分歧；欧元区成员国和IMF就迫使希腊进行深度经济改革达成一致，IMF也软化了其一直坚持的要求欧洲明确承诺免除希腊部分债务的立场，但希腊高企债务水平仍谈判争议所在。

荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley说道：“很明显希腊忧虑引发了大量波动。但周五我们将迎来非农就业报告，这将影响整个局势。”Foley补充道：“自5月中旬以来美元出现反弹，但假如非农报告疲软，则局面将变得复杂，这可能放缓欧元/美元的下行势头。”

数据显示，欧元区5月通胀水准高于预期且德国领取失业金人数延续早前下滑的势头。欧元区消费者物价在历经五个月的下滑后再度开始上涨，尽管物价持续受到能源价格下滑的强烈拖累。通胀回弹可能意谓着欧洲央行的购债计划起到立竿见影的功效。

德国失业人数延续早前下滑的势头，已经连续八个月减少，缘于有迹象表明欧元区最大经济体或持续增长，企业愿意增加招聘。

汇丰银行表示，“短期通胀率上升不会导致欧洲央行量化宽松偏离轨道。欧元区新的通胀迹象或促使欧洲央行上调今年通胀预期，但不会终止量化宽松措施。

该行并表示，“此前公布的欧元区数据表明欧洲央行应当将2015年通胀预期从零上调至至少0.3%；预计2016年通胀率将会从1.5%小幅升至1.6%，2017年通胀率将维持在1.8%，这将强化欧央行完成资产购买计划的预期。”

美元非农之前躁动不安 多空双方摩拳擦掌静待关键数据考验

周二苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland)日内撰文称，美元已经开始进入非农预演行情。RBS指出，目前已经有不少迹象证明美国经济正在复苏，美元也在轻微按照此种预期反弹。毕竟美联储是全球主要央行中唯一一家可能在2015年加息的央行。

与此同时，该行还表示，目前市场已经临近美国非农报告重磅事件，预期强势非农将再度提振美元走高。最近公布的美国初请失业金人数创2000年以来最低水平。另外，美国4月非农不再像第一季度那般疲软，暗示本次非农报告中，失业率可能再度下降，美国经济数据或重拾上行动能。

该行补充道，相反，根据最近世界其它经济体包括澳大利亚、新西兰、加拿大和亚太地区在内公布的最新数据显示，这些地区经济复苏步伐放缓。虽然欧元区和日元部分经济指标温和反弹，但这主要得益于欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)实行的大规模量化宽松措施。

澳洲联储按兵不动 但仍虎视眈眈准备新一轮刺激政策

在降息至历史低点一个月后，澳洲联储周二维持利率不变，称鉴于经济增长低于趋势水平、澳元汇率偏高以及通胀温和，有必要采行刺激性政策。尽管该行确实承诺基于未来的经济面消息考量政策，但是澳洲联储未给出再度放宽政策的明确倾向，澳元兑美元在决议公布后跳涨。“(那)将预示委员会对经济前景的评估，以及当前政策立场能否最有效地扶持可持续的经济增长和与目标相符的通胀水平，”澳洲联储主席史蒂文斯在措辞谨慎的声明中称。

澳洲统计局周三(6月3日)公布国内生产总值(GDP)报告时，是否需要进一步采取刺激措施应会更加明朗。澳洲第一季度GDP料较上季温和增长0.7%，较上年同期增幅可能进一步放缓至2.1%。自1991年以来，澳洲经济虽尚未遭遇全面衰退，但过去六年的大多数时间中，经济成长率一直低于3.25%左右的理想值。失业率缓步攀升至约10年高点6.2%，薪资及家庭收入受到挤压。尽管许多大宗商品价格大跌，但大量资金投入到资源生产中，其正推动出口量持续增长。这给予经济活动以宝贵的支撑。

周二亚市午盘，澳元/美元位于0.7630附近水平徘徊。近期澳元极为疲软，已经连续多个交易日以阴线收跌，最低触及0.7598，也为年内4月15日以来新低，之后自该点反弹，盘中汇价延续温和反弹之势。

日内亚太地区一位外汇交易员指出，澳元/美元在0.7570/0.7575附近存在许多买单，这主要是针对澳洲联储（RBA）货币政策决定而设置的头寸。且交易员指出，澳元/美元的多个买单金额在2000万-7000万澳元之间，此外还有一些出口商和宏观基金账户也买入澳元。

史蒂文斯今天表示：“澳元进一步贬值是有可能且必要的，特别是在目前主要大宗商品价格明显下滑的情况下。”澳洲联储今年已两次放松货币政策，因为矿业繁荣的滑坡使企业支出和国民收入出现巨大漏洞。但投资者猜测，澳洲联储可能还会进一步放松政策。银行间利率期货显示，央行10月采取政策行动的概率为50%，而临近圣诞节时行动的概率上升至80%。

“我们仍认为，澳洲联储有放松政策的倾向，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师Michael Workman表示，“如果澳元汇率水平不适当，他们可能会再次降息。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)周二表示，日内亚洲时段主要焦点集中于澳洲联储货币政策声明，虽然澳洲联储维持基准利率不变，但是重申不能排除未来额外的宽松政策。该行指出，“澳洲联储利率前景预期不明朗且中国经济增长前景不确定性可能令澳元偏向看跌。因此我们倾向于反弹做空澳元，尤其是兑美元和纽元。”