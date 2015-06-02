澳洲联储维持利率不变：澳元贬值有可能、有必要

在5月降息后，澳洲联储(RBA)周二(6月2日)一如市场主流预期地维持基准利率在2.00%的纪录低位不变。

澳洲联储在会后第一时间发表政策声明翻译稿，内容全文如下：

全球经济持续温和扩张，但大宗商品价格在过去1年中下挫，这些趋势似乎主要反映的是供应增加，包括来自澳洲的供应增加。澳洲的贸易条件相应下滑。

美联储(FED)预计将在年内稍晚加息，但其他一些主要经济体的央行却正加大非常规政策措施的力度。因此全球金融环境依旧非常宽松，对主权国家和信用较好的私营借款人而言，长期借款利率依然很低。

据可获得的信息，澳洲经济在继续成长，但成长速度低于长期平均水平。家庭支出有所改善，包括住宅建筑支出的大幅上升，出口也在增长。

然而未来1年私营需求的主要拖累可能是矿业及非矿业企业资本支出疲弱。公共支出恐会下降。

一段时间内，澳洲经济可能将有一定程度的闲置产能。劳动力成本十分缓慢地上升，所以即便澳元汇率走低，预计未来1-2年通胀率仍将与目标水平一致。

利率较低正在支持借贷和支出，信贷总体温和成长，近期对企业的借贷增加。最近几个月对楼市的放款一直持稳。悉尼房价持续强劲上涨，不过其他城市变动较大。

澳洲联储正联合其他监管机构，以评估并抑制楼市可能带来的风险。其他资产市场方面，股票和商业地产价格受到长期利率下降的提振。澳元/美元在过去1年明显贬值，不过澳元指数跌幅略小。

澳元继续贬值看起来既有可能也有必要，特别是考虑到关键的大宗商品价格明显下跌的情况。

联储委员会上月放松了货币政策，委员们在这次会议上决定维持指标利率不变是恰当的。

未来将获得的有关经济和金融状况的信息，将预示委员会对经济前景的评估，以及当前政策立场能否最有效地培育可持续的经济增长和与目标相符的通胀水平。