亚太地区股市普遍走软 日股或连涨13日创27年纪录

亚太地区股市周二(6月2日)盘中大都走软，澳洲和韩国股市双双跌逾1%，引领跌势，MSCI亚太指数盘中跌0.7%，不过中日两国股市仍延续升势。

香港恒生指数跌0.7%，恒生国企指数在上日上涨1.4%后跌1.1%。

韩国首尔综合指数跌1%，韩元跌至3月来最低点，日元近期跌势令市场担心韩国当局会加大干预力度，并以降息来保护出口。该国3年期国债收益率跌至1.73%，低于1.75%的基准利率。澳洲S&P/ASX 200指数跌1.1%，矿业巨头必和必拓(BHP Billiton Ltd.)引领跌势。

不过中国和日本股市延续近期升势，日经225指数周二连续第13日上涨，因有关股东回报提高的预期继续支撑市场，日元走软也提振丰田汽车等出口类股。

日经指数在早盘中段涨0.2%，至20,596.65点，继续在15年新高附近徘徊。东证股价指数持平于1,678.92点。

若日经指数收高，则将为连续第13个交易日上涨，为1988年2月以来持续时间最长的连涨走势。日经指数过去12天累计上涨了5.1%。

日本央行进一步买进上市交易基金(ETF)，也为市场提供支撑。央行周一购买价值约361亿日元ETF。投资者表示，尽管他们预期近期涨势的获利了结即将出现，6月的日本市场仍将维持相当程度的韧性。

丰田汽车上涨0.7%，富士重工走扬1.6%，日产(Nissan)汽车上升1.5%。

中国市场方面，周二沪指高开冲高回落翻绿，金融股低迷，题材股爆发，沪指9：50左右快速拉升震荡走高，盘中逼近4900点，临近尾盘沪指跳水，沪指早收盘报4826.86点，跌幅0.04%；深证成指报17110.70点，涨幅1.14%；创业板3829.04，涨2.97%。

盘面上看，智能机器、3D打印、航天军工、电商概念、交通运输、通信设备、酒店餐饮、传媒、环保、医药、工程机械、电力、地产等涨幅靠前，保险、证券、酿酒、信息安全、次新股跌幅靠前。