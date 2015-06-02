两重磅数据先报忧后报喜 美元指数过山车惊险刺激

6月第一周市场重磅信息接踵而至。周一(6月1日)美国方面公布了美国供应管理协会(ISM)制造业指数以及美国商务部的消费支出数据。制造业指数的结果高于预期，显示美国显示美国制造业在经过第一季度疲软之后已经开始复苏。但同时消费支出数据增长意外停滞，显示美国民众近期对于经济前景仍持谨慎态度，同时表明美国经济整体彻底复苏仍然需要一段时间。

制造业与消费数据结果优劣各异 美元指数先跌后涨

美国供应管理协会(ISM)周一(6月1日)公布的数据显示，美国5月ISM制造业指数升至52.8，预期52.0，前值51.5。ISM在今天的报告中称，指数高于50意味着制造业扩张。这是制造业指数连续第30个月处于或高于50。

分项指标，美国5月新订单指数升至55.8，创去年12月以来最高；5月投入物价指数升至49.5，为去年10月以来最高；5月ISM制造业库存指数升至51.5。

美国商务部(DOC)周一公布的数据显示，美国4月个人消费支出月率持平，预期增长0.2%，前值增长0.5%。

美国商务部还在今天的报告中称，美国4月个人收入月率增长0.4%，个人储蓄率大幅攀升。

尽管薪资加速增长，但是民众却变得更加不愿意消费，他们更倾向于偿还债务和平衡家庭资产负债表。按照美联储官员的预计，占经济产出70%的消费支出，务必持续性改善，才能确保经济增长。

Ameriprise Financial Inc.高级经济学家Russell Price称，消费支出仍有所抑制，表明二季度开局消费支出疲软，进而使得经济增长预期仍存风险。Price还补充道，尽管如此，还是认为经济增长将获得动能，因为所有的基本面都处于良好的态势。分项指标，美国4月薪资和奖金攀升0.2%；储蓄率增长5.6%。今天的报告还指出，作为美联储最为关注的通胀前瞻指标，美国个人消费支出(PCE)物价指数在经历上个月的攀升之后，4月又再度回归持平状态。数据显示，扣除食品和能源之外，美国4月核心PCE物价年率增长1.2%，自2012年3月以来一直处于美联储2%目标位下方。

作为就业报告的前瞻指标之一，美国5月制造业就业指数升至51.7，为今年1月以来最高。

美元指数脾气不好 投资者伤透脑筋

美元指数周一纽约早盘下滑，消费者支出数据显示，虽然薪资加速增长，但美国人变得更加不愿意消费，而更倾向于偿还债务和平衡家庭资产负债表。美元指数在消费数据公布之后一度跌破97大关，但随后受制造业指数表现强劲的影响回涨至97.50上方。自今年4月以来，美元一路上升的趋势受到阻碍，随后陷入了宽幅震荡的格局。外汇交易员一时间摸不准美元的脾气，这让他们损失不小。而市场投资者也开始纷纷削减美元多头头寸后，美元最近几周又开始显著回升，这让他们大伤脑筋。

Pioneer Investment Inc.驻波士顿的外汇策略主管Paresh Upadhyaya称，外汇基金在4月份和进入5月份后表现不佳，但是真正的表现不佳是美元多头在放弃。

但摩根士丹利(Morgan Stanley)的外汇策略师负责人Ian Stannard表示，“最近的美元汇率的上修在我们看来证明了市场的判断错误，美元已经回归到长期上升趋势之中。”

欧洲PMI表现一般 核心国家增速放缓拖累整体经济复苏

周一除了美国PMI数据之外，欧洲方面PMI数据也纷纷出炉。结果显示，在欧元区的主要经济体中，法国、意大利和西班牙5月制造业活动呈现全面复苏的迹象，反倒是欧元区最大经济体--德国意外趋缓，增速创先三个月最慢。

德国5月制造业增速放缓至三个月来最慢，因新订单增长失去动能，这意味着德国经济的一个重要领域从高峰回落。制造业占据德国经济总量的约五分之一。

数据显示，德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)从前月的52.1降至51.1，虽然为连续第六个月高于荣枯分界线50，但略低于初值的51.4。

这可能令欧洲央行感到失望，目前欧洲央行正努力让通胀回升至接近目标。然而调查显示，制造业者于4月进行八个月来首度涨价之后，5月又维持价格不变。

为了恢复经济增长及对抗通缩，欧洲央行于3月起开始每月买进约600亿欧元政府债券，调查显示此举至少产生了一些效果。

巴克莱银行(Barclays)在日内报告中表示，好于预期的数据加上美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)关于2015年可能加息的言论一直在支撑美元近期反弹。本周数据料将继续维持美元上升动能。

巴克莱表示，在通胀率与通胀预期不一致的背景下，预计欧洲央行将重申其公共部门债券购买计划(PSPP)的承诺。但巴克莱指出，尽管如此，市场目前似乎已经误解了欧洲央行执委科尔(Coeuer)有关该行计划将夏季购债活动向前安排的言论。

巴克莱强调，预计德拉基将会在其新闻发布会上对科尔的言论进行阐明或澄清，其料称该决定是基于对季节流动性的考虑，而非因近期债券收益率的上升。由于这可能会给欧元提供压力，但这一动能可能不会持续下去，所以建议逢高做空欧元/美元。