美元上演97生死保卫战 黄金无心恋战撤军南下1185

周一(6月1日)欧洲时段盘中，因美元指数反弹走高，现货黄金承压下行。金价自亚太时段1190一线跌至1185.18，刷新近两个交易日低位。上周五(5月29日)美国第一季度GDP被下修对黄金提振有限。金价虽然本交易日一度上行测试1196.40，但在欧洲时段很快退守1185一线。面临日益强劲的美国经济数据和坚守97关口上方领域的霸气美元，黄金显得“底气不足”。但是，因为本周是传统意义上的超级周，在美国五月非农报告前，谁也不敢拍胸脯保证多空双方谁将百分百胜出！

希腊迎来最终“摊牌时刻” 但对黄金影响有限

虽然因为希腊债务危机的不确定性给金价带来支撑，但由于美元走强和美国升息前景，黄金难以在过去三个交易日的小涨走势上扩大上扬。现货金在过去三个交易日里都收高，但三天的累计月涨幅只有0.3%。

希腊执政联盟官员们一再宣称离释放援助资金、避免违约的协议已近在咫尺。上周美国警告，如果希腊和债权人错过6月避开债务违约的最后期限，全球经济有可能发生状况。德国则表示，希腊债务协商没有突破的迹象。

希腊6月5日将必须向国际货币基金组织(IMF)偿付一笔约3亿欧元款项，假如不能偿付，则希腊将出现债务违约；即便侥幸逃过“此劫”，未来数周恐面临更大困难。

希腊官员上周早前表示，他们接近达成框架协议。但这个说法很快被欧元区国家和IMF的高级官员否认。

巴克莱(Barclays Bank)经济分析师Michael Gapen称：“我们认为要偿付6月底前给IMF的16亿欧元将有困难。7月20日为欧洲央行所持债券支付35亿欧元款项，看起来可能性更低，如果没有达成协议，希腊可能沦落到实质退出欧元区的局面，届时违约及资本管制将难以摆脱。”

现在很难判断希腊与债权人达成重大实质协议的可能性，因为双方口径明显不同，希腊政府乐观认为即将达成协议，而债权人方面态度远远保守许多。

希腊政府周末时暗示，希腊的部分要求有可能作出妥协，但并未具体说明妥协程度。

希腊局势时不时上演一幕幕“狗血剧情”，刚开始黄金投资者还欢呼希腊局势引发的避险情绪将为黄金提供大力支撑。其实不然，有市场人士表示，一旦希腊局势恶化，首先遭殃的是欧元。欧元自去年开始就收到希腊拖累，该国债务违约的消息屡屡让欧元遭受重创。随着欧元承压下行，美元才是真正赢家。美元走强，无疑限制黄金涨幅。这也就是说，黄金投资者可以指望希腊为黄金提供“救命稻草”，但却不能指望其让黄金大举反攻，击败美元。

NTL FCStone分析师Edward Meir表示，“鉴于黄金技术面呈中性，基本面喜忧参半，我们认为金价在6月将继续平稳交投，大体将在每盎司1160–1230美元之间波动。希腊和全球股市仍是持续的不确定性因素，希腊和国际货币基金组织(IMF)以及欧元区债权人之间就一项改革协议的谈判已经僵持数月。若达不成协议，希腊可能在几周后就会违约甚至破产。这种可能性在一定程度上支撑了金价。”

根据知情人士表示，希腊未能在其自定的最后期限周日达成协议以放行援助。在金融和经济充满不确定性的时候，黄金被视为安全押注。然而，金价升势因美元走强而受限，美元因预期美联储即将升息而走扬。升息将会打压无息黄金的需求；同时提振美元。

美国经济再现晴天 美元“守得云开见月明”

美国第一季度经济萎缩，受异常暴雪天气所累，但多数分析师认为美国经济目前已在反弹。上周公布的美国采购经理人指数(PMI)应该可以非常明确地证明这一点，但更重要的数据将是周五公布的就业报告，这关系到美联储对加息时机的判断。

近期公布的经济数据，尤其是乐观的房屋销售数据，巩固了经济正在复苏，美联储仍在加息正轨上的观点。事实上，近期美国初请失业金数据表现强劲，分析师认为，这表明显示美国企业对于当前的雇员水平感到满意。加上正面的新增就业数据，美国就业市场看来状况良好。数据预示5月非农就业数据稳健。

有鉴于此，若非农报告表现异常强劲，甚至可能令6月加息的预期升温，这对于短线美元走势而言无疑是重大利好。

周五美国5月非农就业数据将压轴登场，市场预期新增就业22.4万人，略高于前值的增加22.3万人。5月失业率料持平于5.4%。如果非农能够在持稳于20万人上方，多数分析师预期这个增幅将使美联储维持年底前加息的计划不变。

美联储在5月20日公布的联邦公开市场委员会(FOMC)4月28-29日会议纪要中，并未排除6月加息的选项。

5月美国非农数据能否守稳20万。对美国非农数据的预期已经出炉，机构和业内人士的预计范围在22-25万人之间，基本都维持在20万人上方。这也是美元日内行情能够实现跳空高开的重要原因。

Phillip Futures马来西亚地区经纪商Ong Su Ling表示，本周强势的美元将继续令金价承压。

Ong Su Ling还指出，“本周市场将迎来许多重磅的美国经济数据，包括制造业、工厂订单，就业变化、贸易平衡。更有可能影响黄金市场的当属周五(6月5日)的美国5月非农就业报告。”

此外，她还称，“除了数据外，交易员也同样关注这希腊债务谈判的进展。”

黄金多头押注减少 但也有分析师表示“新月新气象”

虽然现货黄金看起来将连续第二周收于消极区域，但是大众投资者和华尔街专业人士均看涨金价，因“黑色五月”即将过去，新的一个月即将到来。

据Kicto调查结果显示，专业人士比大众投资者更倾向于看涨金价。本周接受调查的33位市场专业人士中，20位作出了回复，其中13人(65%)看涨，3人(15%)看跌，4人(20%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，在截至5月26日的当周对冲基金和货币基金经理人减持黄金多头押注。

国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示，截至5月26日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少13646手，至73025手。

澳新银行(ANZ)在周五报告中表示，黄金价格当前缺乏方向，但可能会在超短期内向下突破测试1100美元/盎司。该行称，正确的信号也许就将到来。我们认为，金价似乎即将向下突破1180-1220美元/盎司的区间。美联储有望在今年或者明年初加息，提升了持有黄金的机会成本，并将投资者推向与收益关联度更大的资产。

技术面上看，4H级别看，隔夜金价曾上探5月中旬下行通道上轨阻力1190美元/盎司，指标上MACD红色动能柱持平，双线金叉向上延伸，KDJ双线拐头向下，短期风险尚偏中性。若之后金价连续收在1190美元/盎司上方，则能够进一步向1200美元反弹。目前金价的初步阻力在1190/92美元/盎司，进一步阻力在1200/1198、1215/16、1225、1232、1244以及1268美元/盎司。下行方面，初步支撑位于1183/81，进一步支撑在1177/75、1166/64、1150以及1144美元/盎司。

市场知名分析师Warren Bevan周六(5月30日)撰文称，在未能突破1220美元/盎司阻力水平后，上周黄金价格累计下跌1.24%，同时日线级别形成一个小型的看跌旗形，意味着金价可能很快跌破下方三角支撑1190美元/盎司，而进一步的支撑在1170以及1150美元/盎司。

晚间两大经济指标陆续发布 美元、黄金恐迎来异动

尚且不论周五公布的非农，本交易日晚间将公布的美国4月个人消费支出和收入月率以及美国5月ISM制造业数据恐就得以让投资者忙碌一番。

美国上个月的个人收入数据大幅下滑，成为该国一季度经济增长萎缩的重要信号，目前市场预期该数据将录得0.3%的增长，若数据最终结果你符合预期，则将对本周即将发布的薪酬相关数据形成提振，成为美国消费领域回升的重要信号。

与之相对受到美国一季度以前较为乐观的复苏前景影响，在经历了去年12月消费支出数据暴跌后，今年以来美国个人消费支出已经持续三个月反弹，成为美国整体复苏中的重要利好信号。但目前市场对该数据的预期增长仅为0.2%，而上月该数据增长为0.4%。

最后是美国ISM制造业PMI数据。日内发布的中国官方PMI数据表现尚可，欧元区经济数据的整体状况也区域稳定，但美国ISM制造业PMI数据下滑走势已经持续近5个月。从过去一个月的数据表现来看，美国制造业正处于较为艰难的调整期，虽然数据进一步下滑的可能性不算大，但不会有很理想的反弹结果。

目前市场预计美国5月ISM制造业数据为52.0，略高于上个月的51.5。市场预期结果较为乐观，这和非农数据的正面预期遥相呼应，是市场对美国经济增长信心逐步复苏的重要征兆。从历史数据来看，美国制造业数据的结果可能利好黄金，但若数据符合甚至高于市场预期，黄金恐遭受重创。