欧元6月1日当周展望报告

上周欧元/美元延伸跌势并收于阴线，因美元稳步复苏反弹，本周接下来欧洲央行（ECB）利率决议以及欧元区PMI数据将是关键所在。以下是对本周焦点经济数据及事件的前景展望，以及技术分析师对欧元的最新分析。

美国外汇资讯类网站ForexCrunch的高级策略师YohayElam在其公布的当周欧元展望中表示，表示对欧元/美元偏好仍维持看跌。主要内容如下：

综述：

上周欧元/美元延伸跌势并收于阴线，因美元稳步复苏反弹，本周接下来欧洲央行（ECB）利率决议以及欧元区PMI数据将是关键所在。以下是对本周焦点经济数据及事件的前景展望，以及技术分析师对欧元的最新分析。

近期无论希腊放传出乐观还是消极的消息，都对欧元产生了重大影响，接下来周五（6月5日）将是希腊债务局势的关键一天，释放的消息可能比以往时候的影响更为重大。

此外，上周后几个交易日因欧元区经济数据取得一些好转，欧元试图重新收复一些失地，这些积极数据更多来自于德国和西班牙。

美国方面，积极的经济数据提振了美元，美元似乎很重视每一个经济数据的小幅向好，但基本忽略经济指标的不及预期。

经济数据及事件：

周一（6月1日）：

德国5月调和消费者物价指数初值，此前4月份因原油价格趋稳，该数据月率下滑0.1%，而预计5月份月率将持平；

欧元区5月Markit制造业采购经理人指数终值，预计本次终值将确认为52.3，前值也为52.3；

周二（6月2日）：

德国5月季调后失业人数变化，预计本次失业人数将减少1.0万人，前值减少0.8万人；

周三（6月3日）：

欧元区4月零售销售，此前3月份月率下滑0.8%，预计4月份月率将增长0.6%；

欧元区4月失业率，此前3月份失业率为11.3%，预计本月将略微降至11.2%；

周四（6月4日）：

欧元区欧洲央行再融资利率，预计欧洲央行将维持当前货币政策不变，主要贷款利率维持在0.05%，存款利率维持在0.20%；

周五（6月5日）：

德国4月季调后制造业订单，月率经过0.9%的上涨之后，预计本月将小幅上升0.6%；

欧元区第一季度GDP修正值，此前公布的季率初值为增长0.4%，预计修正值将确认为增长0.4%。

交易观点：目前对欧元/美元维持看跌

近期欧元/美元的修正反弹已经结束，短期来看新的一波修正似乎不太可能发生。接下来可能将获得另一些驱动汇价下行的主要因素，比如：欧美货币政策前景的背离，欧洲央行（ECB）宽松的强烈信号。而希腊关键性谈判也更加临近，如果释放的是好消息，也可能只对欧元提供短暂的放松。

美国方面，经济数据逐步改善，美元抓住每一点乐观的信号而顺势走强。

北京时间11:00，欧元/美元报1.0950/52。