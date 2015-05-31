股市行情涨涨跌跌 货币基金是隐形大鳄真正冠军

根据中国基金业协会披露的数据，分类观察各大类基金在4月的规模变动情况，我们是否可以得出这样一个结论：目前非常低调、几乎听不见“声音”（宣传）、看不到“图像”（推广）的货币基金，或许可以被看成为当前市场中最受欢迎的基金种类。

4月，QDII基金规模增长率最高，达到79.57%，这主要是由于沪港通政策的助力，以及其自身可比的基数实在太小，现在依然不足1000亿元（或份）。混合基金的资产总值净增长量高于货币基金，净增加3817.07亿元，这一方面是因为混合基金是今年发行最火热的基金类别。截至5月26日，今年以来已发行和即将发行的363只新基金中，有211只为混合基金。另一方面是因为绝大多数混合基金投资股票，市值随着基础市场行情同步增长得很快。

而货币基金，只有恒定的一元面值。4月，份额净增加3330.05亿份，占全部开放式基金4月份额净增加量的47.97%，几乎就是一半。股市行情好，各种媒体上每天就是行情在创新高、基金净值在翻倍。4月，基金公司新成立的股票基金、混合基金有77只，而货币基金仅有十分可怜的1只。但就是在这种十分“不利”的大市场格局下，货币基金还是以自己无可争辩的份额净增加量和净增加比例，当之无愧继续是当前市场上隐形的第一。

结合股市行情的涨涨跌跌，回顾中国基金市场中各类型基金的独特发展历史，货币基金在以往是作为高风险之权益类产品的配套避险工具而存在。货币基金的规模变动也往往会与权益类基金产品呈现出显著的反向现象。但在今天，货币基金为什么会有如此良好的市场表现呢？主要原因可能在于：货币基金作为一种现金管理工具，其理念和特性已随着余额宝等产品走红，其营销发展的深度和广度已大大超过其他各类别基金。货币基金在很多投资者的心中，早已独立于其他类型的基金而存在，把货币基金作为活期存款、一年期以下定期存款的灵活替代，这样的现金管理方式，正在为越来越多的理财者所使用。

对于上述情况，我们可以得出两个结论：第一，货币基金作为公募基金生态圈中一个另类的超常发育品种，已发育成熟自己的市场生态空间，且外延还在不断地扩大、加厚，并与股市、股基等没有任何交集；第二，原先的广大老基民、老股民，虽现在仍在全心投资股票、股基、指基等，但大家的内心深处，其实还是忘不了货币基金，大家都只是暂时不说而已——现在股市行情好，专心做好股票等，一旦有风险，退出来避险，还是会买货币基金。货币基金规模还将会发展，2.4958万亿元不会是它的上限。

因此，为规范货币基金的募集、运作及相关活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，进一步促进货币基金的发展，中国证监会15日发布了《货币基金监督管理办法(征求意见稿)》，针对货币基金与互联网融合发展的新业态做出规定，重在处理好货币基金创新发展与防范风险的关系。证监会已会同中国人民银行对《货币基金管理暂行规定》进行修订，主要修订内容如下：一是鼓励货币基金在风险可控前提下进一步创新发展，拓展货币基金投资范围、支持货币基金份额上市交易或转让、拓展货币基金支付功能等；二是完善货币基金投资期限及比例等监管要求,强化投资组合风险控制；三是强化货币基金流动性管理系统性制度安排，利于行业流动性风险的自我管控；四是对摊余成本法下的货币基金影子价格偏离度风险实施严格控制，分别针对不同的偏离度情形设定监管要求；五是弱化货币基金对外部评级的依赖，强化对基金管理人内部评级管理、压力测试的要求；六是根据货币基金与互联网深度融合发展的新业态，对货币基金的销售活动与披露提出针对性要求。

总之，修订后的规定拓展了货币基金的投资范围、支持货币基金份额上市交易或转让，拓展货币基金的支付功能等，完善了货币基金投资期限及比例等监管要求，强化货币基金流动性管理系统性制度安排，有利于货币基金的未来发展。