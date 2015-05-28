金道贵金属：美元维持强势，伦敦金弱势整理

上一个交易日，伦敦金整日呈微幅震荡走势，区间整理，报收1187.96美元/盎司。今天开盘后，依旧维持窄幅波动，最高1192，最低1187，截止目前微幅上涨0.18%，现报1190美元。

美元近期上涨势头迅猛，自上周以来，美元指数已累计上涨近2%，并且截至昨天已经是第四个交易日上涨。非农货币全线承压下挫，金价下穿1200美元。股市也受到利好，标普500指数收盘上涨0.92%；道琼斯工业平均指数收盘上涨1.47%；纳斯达克指数收盘上涨0.67%。前两个月美元呈低迷态势，同时金价也有不俗涨幅，但是就目前从美元的强势来看，美指可能会持续领涨外汇市场，这也是受到了美联储加息预期和美国经济数据开始好转的影响。

昨日，因数据显示5月23日当周，API原油库存增加130万桶，导致美国NYMEX 7月原油期货价格收盘下跌0.52美元，跌幅0.90%，报57.51美元/桶。ICE布伦特7月原油期货价格收盘下跌1.66美元，跌幅2.61%，报62.06美元/桶。石油输出国组织OPEC认为，尽管国际油价较低在给产油企业施压，未来两年全球市场会持续供过于求。市场预期OPEC不会减产，会维持当前的产量来用低价打压美国页岩油生产对手。在油价下跌的预期下，金价也会受压，有下行风险。

今晚20:30有美国上周季调后初请失业金人数以及四周均值，其中失业金人数前值27.4，预期27，四周均值的前值为26.6。从预期值开出市场对美国经济持乐观态度，如果数据开出利好经济，则伦敦金或跌穿前期低点1183美元，后期进一步看至1170美元。

伦敦金日线图昨日收取小阴线，但仍偏向于弱势下行，日图MACD快慢线持续死叉放量，有回归零0轴可能,上方压制在1192美元一线。4小时图上，保利加向下运行，MACD双线虽有金叉迹象但力度不足，KDJ中部向上发散。1小时图，RSI及KDJ高位运行，短线可能会再次下跌。在行情有反复的情况下，整体以区间操作为主。

交易策略：

压力：1192,1202,1215

支撑：1182,1170,1161

1188-1190轻仓做空，止损3-5美元，目标1185附近。