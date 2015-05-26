美指继续上攻 黄金白银等待转折

由于欧洲多数市场，以及美国的阵亡将士日市场休市，所以昨日避险市场波动幅度非常有限。

因上周美国经济数据传来佳音，且美联储主席耶伦重申今年会加息，美元上周创出2011年来最大单周涨幅。未来一周投资者将迎来美国GDP、耐用品订单、房屋与消费者信心等数据，经济增长力度是否足以承受加息将可从中寻得线索。从目前预期来看，市场人士对于GDP数据十分悲观，这可能成为阻碍美元进一步走强的风险因素。除了美国重磅数据之外，G7会议、希腊问题以及多名美联储投票委员讲话也将受到关注，因此，黄金白银市场本周将继续迎来波动。

现货黄金：

黄金上交易日收出小阳线，连续多日走势在1200-1210之间徘徊，显示市场非常犹豫，日线位置在布林带中轨上方徘徊，略有支撑。在从4小时看，冲高回落的调整已近尾声，1200整数位附近获得支撑之后，会有一次上攻，本次上攻的力度决定了短线的方向，日内压力在昨日高点1232附近。操作上，多单可以依托1200位置发起进攻。

日内操作策略：

1201多，目标1220，止损1194

现货白银：

白银上交易日收出小阳线，日线连续多日盘整，走势较为犹豫。从4小时看，短线冲高回落后，调整相对充分，日内支撑看3310附近。操作上稳健的可以继续保持低位做多策略。激进的按3310-3390区间高抛低吸。

日内操作策略：

3320多，目标3390，止损3260.