MetaTrader市场中的5,000种交易Apps！

MetaTrader平台的交易应用程序市场 拥有大量来自可信赖的软件开发者提供的的自动交易和技术指标可供选择。广泛涉及当我们说"大量"时，我们意味着它是网上交易apps最多和增长最快的选择。2015年5月，不同产品的数量已经超过 5,000种！

只有市场为MetaTrader 提供了大量的程序- 从复杂的人工智能机器人到简单的指标的所有这一切。想要提高知识水平和发现新交易理念的任何人，都将喜爱这里广泛涉及的 金融杂志 和书籍。





产品范围的快速增长并不意外：交易者喜欢直接从平台购买应用程序，而开发者喜爱方便安全的应用商店，在这里他们可以直接向交易者提供他们的软件。市场将卖方和买方的距离最小化，使搜索即时可用的交易解决方案更加便利。最近推出的产品租赁选项 为那些想要在做决定之前充分评估自动交易的人们开辟了无限测试的机会。



我们最近的改进目标是进一步扩大市场产品的可选择性 - 交易平台最新的builds拥有更合理化的购买选项。轻松的购买系统允许无需使用MQL5.community账户即可购买应用程序 - 现在可以使用提供的支付系统直接从交易程序端完成产品支付。

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